VİOP'ta Nisan Vade Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat açılışı yüzde 3,9 düşüşle 11.930,00 puandan gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 09:27
VİOP'ta Nisan Vade Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

VİOP'ta Endeks Kontratı Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat, güne yüzde 3,9 düşüşle 11.930,00 puandan işlem görerek başladı.

Açılış seansında, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 3,9 azalış ile 11.930,00 seviyesinde seyreden nisan vadeli endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 0,8 düşüşle 12.415,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise gerilemesini sürdürerek yüzde 1,2 azalışla 12.264,00 puana indi.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarındaki korumacı yaklaşımının yanı sıra jeopolitik risklerin devam etmesi ile karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Öte yandan, Borsa İstanbul, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda bugünkü seansta 1 gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının uygulanacağını açıkladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Avro Bölgesinde enflasyon verilerinin dikkatle takip edileceğini belirtti. Teknik olarak endeks kontratında 11.900 ve 11.800 seviyelerinin destek, 12.000 ve 12.100 puanın ise direnç konumunda olduğu ifade edildi.

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