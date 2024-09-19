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VİOP'ta Yükseliş: Ekim Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Başlangıçta Artış Gösterdi

VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 endeks kontratı güne yüzde 0,9 artışla başladı ve gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 09:26
VİOP'ta Yükseliş: Ekim Vadeli BIST 30 Endeks Kontratı Başlangıçta Artış Gösterdi

VİOP'ta Ekim Vadeli Endeks Kontratı Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), ekim ayı vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,9 artışla 11.355,00 puandan işlem görerek başladı.

Önceki Seansa Göre Artış

VİOP'ta açılış seansında, ekim vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre %0,9 artış kaydederek 11.355,00 seviyelerine yükseldi. Bunun bir sonucu olarak, dün dalgalı bir seyir izleyen endeks, normal seansı 11.253,00 puandan %0,5 artışla tamamlamış ve akşam seansında bu yükselişini sürdürerek 11.271,50 puana çıkmıştı.

Küresel Piyasalarda Karışık Seyir

Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) %0,5 oranında faiz indirimi sonrası karışık bir seyir gözlemleniyor. Bugün dikkatler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrilmiş durumda.

Analistlerin Değerlendirmeleri

Analistler, TCMB'nin faiz kararının ardından piyasalarda oynaklığın arttığını belirtirken, ABD borsa endekslerinde de karara ilk verilen tepkinin olumlu olmasına rağmen, resesyon endişelerinin sürmesi nedeniyle satıcılı bir kapanış gerçekleştiğini vurguladı.

Fed, işgücü piyasasındaki gelişmelere değinerek, son göstergelerin ekonomik aktivitenin sağlam bir hızda genişlediğini gösterdiğini ifade etti. İstihdam kazanımlarının yavaşlarken, işsizlik oranının yükseldiği fakat düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.

Ekonomistlerin Beklentileri

AA Finans'ın gerçekleştirdiği beklenti anketinde, ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin eylül ayında politika faizini %50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Yıl sonu için politika faizi beklentileri ise %46,65 olarak belirlenmektedir.

Takip Edilecek Veriler

Bugün, TCMB'nin faiz kararının yanı sıra uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para istatistikleri önem arz ederken; yurtdışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı, ABD'de cari işlemler dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, öncü endeks ve ikinci el konut satışları takip edilecek.

Teknik Görünüm

Teknik analizler, endeks kontratında 11.450 ve 11.550 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanlarının destek konumunda olduğu yönünde.

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