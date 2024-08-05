VIX Endeksi Dört Yılın Zirvesine Ulaştı

VIX Endeksi Tarihi Zirvede

Küresel ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına yönelmesine neden oldu. ABD'de S&P 500 Endeksi'nde yaşanan dalgalanmayı temsil eden VIX Endeksi, 51,01 puana ulaşarak dört yılın zirvesine çıktı.

Resesyon Korkuları Artıyor

Aylardır devam eden resesyon endişeleri, bu haftanın başında ABD'de tarihi bir satış baskısına dönüşerek piyasalarda ciddi kayıplara neden oldu. Ekonomik aktivitenin beklenenden daha sert bir yavaşlama göstereceği korkusu, yatırımcıların satış yönlü hamleler yapmasına yol açtı. İstihdam Raporu Endişeleri Tetikledi

Ülkede yayımlanan istihdam raporu, resesyon endişelerini yine gündeme getirdi ve küresel piyasalarda satış ağırlıklı bir seyir devam etti. Öte yandan, ABD'de 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 3,68 seviyesine düşerek, 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Global Piyasalardaki Düşüşler

ABD'de endeks vadeli kontratlarda yüzde 4'ü aşan düşüşler gerçekleşirken, Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 2'yi aşmış durumda. Ayrıca, Japonya'nın Nikkei 225 endeksi son iki işlem gününde yüzde 17,5 değer kaybı yaşadı ve bu yılın Temmuz ayında 42.426 puanla ulaşmış olduğu rekor seviyeden itibaren yüzde 25 değer kaybetti. Fed'in Faiz İndirim Beklentileri

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indirimine gitmesine kesin gözle bakılırken, analistler piyasalar üzerindeki endişelerin hafiflemesi için banka tarafından bir acil toplantı yapılabileceğini öne sürüyor.