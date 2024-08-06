VIX Endeksi Son 4 Yılın Zirvesinden Geri Döndü

VIX Endeksi Düşüşe Geçti

Son günlerde ABD piyasalarında yaşanan dalgalanmalar, S&P 500 Endeksi'ni olumlu etkilememişti. "Korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi, resesyon kaygılarıyla dünden itibaren 65,7 seviyesine kadar yükselmişti. Ancak bugün itibariyle VIX Endeksi, 38,57 seviyesine geri döndü.

Piyasalardaki Sert Düşüşler

Dün, Dow Jones endeksi 1000 puandan fazla kayıpla %2,60 düşerek 38.703,27 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise %3 azalışla 5.186,33 puana, Nasdaq endeksi de %3,38 kayıpla 16.208,38 puana geriledi.

Küresel Piyasalardaki Gelişmeler

Avrupa’nın Stoxx Europe 600 endeksi %2,17 kayıpla 487,05 puana düştü. Japonya’daki Nikkei 225 endeksi ise %12,40 değer kaybederek 1987 yılından bu yana en büyük düşüşü yaşadı.

Yatırımcıların Temkinli Davranışı

ABD ekonomisindeki resesyon endişeleri bu durumun dikkat çekici olmasını sağlarken, analistler gün içerisinde açıklanan verilerin ardından piyasaların bir nebze rahatladığını belirtti. Özellikle Japonya'nın liderliğinde görülen düzeltmelerin, aşırı olabileceği görüşü yatırımcıların temkinli davranmasına neden oldu.

Piyasaların haftanın ikinci işlem gününde toparlanma eğilimine girmesi bekleniyor ancak analistler, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.