Vodafone hat sahiplerine az önce duyuruldu! Tam 700 TL geri ödeme yapılacak

Garanti Bankası kampanyasını yeniden başlattı ve büyük ilgi gördü. Yeni açıklamada, kampanyadan yararlanamayanların da kampanyaya katılım gösterebilecekleri söylendi. Bu kapsamda bu promosyon, Garanti Bankası hizmetlerinden faydalanmanızı ve 700 TL'lik avantajlardan faydalanmanızı sağlar. Peki Garanti Bankası'nın Vodafone teklifinin şartları nelerdir?

Garanti Bankası'ndan Vodafone'da 700 TL'ye varan kazanç fırsatı: Her şey yanımda!





Vodafone'un uygulaması olarak tanımlanan 'Vodafone Her Şey Yanımda'da kampanyaya katılmak çok kolay. Uygulamaya katılan kullanıcıların “Fırsatlar Dünyası” bölümünden promosyon kodlarını almaları yeterli. Garanti BBVA Mobil müşterisi olduğunuz anda tarafınıza 300 TL değerinde hediye çeki verilecektir. Ardından Garanti Bankası bonus kartınızı kullanarak Vodafone Her Şey Yandım'dan 400 TL alışveriş yaparsanız 400 TL bonus kazanacaksınız.

Garanti Bankası, toplam 700 TL'ye varan hediye bonuslarıyla cazip alışveriş fırsatları sunuyor. Garanti Bankası müşterisi olduğunuzda, Garanti uygulamasının “Profil > Ayarlar” adımındaki “Promosyon kodunu girin” kısmına size gelen kodu girmeniz yeterlidir.

"Son katılım tarihi 30 Haziran"

Garanti Bankası'nın Vodafone kampanyası için son tarihin 30 Haziran olduğu bildirildi. 30 Haziran'a kadar şartları yerine getiren herkese 700TL verilecek. Kampanyadan alınan hediyelerin 15 Temmuz'a kadar kullanılabilmesi de bir diğer avantaj.