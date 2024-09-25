DOLAR
34,11 -0,08%
EURO
38,23 -0,1%
ALTIN
2.914,54 0,08%
BITCOIN
2.173.130,46 0,78%

Volkswagen'de Grev Tehdidi: Alman Sendikadan Sert Açıklamalar

Alman sendikası IG Metall, Volkswagen’e grev tehdidinde bulunarak iş güvencesi ve zam talep etti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 15:23
Volkswagen'de Grev Tehdidi: Alman Sendikadan Sert Açıklamalar

Volkswagen ve IG Metall Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Almanya'nın en büyük sendikası olan IG Metall, Volkswagen ile yaşanan anlaşmazlıkta, aralık ayında grev düzenleme tehdidinde bulundu. Toplu iş görüşmeleri, bugün Hannover’de başladı.

130 Bin Çalışanı Etkileyen Tehditler

Sendika liderleri, yaklaşık 130 bin Volkswagen çalışanının bulunduğu altı fabrikanın kapatılması planlarının iş güvencesini tehdit ettiğini belirterek, şirketin "tarihi bir hata" yapmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundular.

Fabrika Kapatma Planları

Volkswagen, maliyetleri azaltma amacıyla Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı planladığını açıklayarak, 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını da 5 yıl erken sonlandıracağını bildirmişti. Şirket, bu adımların arkasındaki gerekçeyi Avrupa'daki yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri olarak belirtti.

Ücret Artışı Talebi ve Grev Planları

IG Metall, Volkswagen çalışanları için %7 ücret artışı talep ediyor ve gerekirse 1 Aralık'tan itibaren çok sayıda çalışanın grev için alanlarda olacağını ifade ediyor.

İşçi Temsilcilerinin Açıklamaları

Volkswagen’deki işçi temsilcileri, şirketin kötü gidişatından yönetimi ve hükümeti sorumlu tutarak işten çıkarmalara karşı sert bir direniş sergileyeceklerini belirtti. IG Metall baş müzakerecisi Thorsten Gröger, "İyi bir çoban koyunlarını korur, ama Volkswagen'in yönetimi onları zararla baş başa bırakmakla tehdit ediyor" dedi.

Tarihsel Bir Bağlantı ve Çözüm Çağrısı

Yönetimin uzlaşmaya açık olması gerektiğini vurgulayan Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, sendika fonlarının geçmişte kamulaştırılarak, bugün Volkswagen Grubu

İLGİLİ HABERLER

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
2
Türkiye Merkez Bankası Döviz Kurları Açıklandı
3
AB Yapay Zeka Paktı'na 100'den Fazla Şirket İmza Attı
4
Volkswagen'de Grev Tehdidi: Alman Sendikadan Sert Açıklamalar
5
İstanbul'da Sürdürülebilirlik Konferansı 2024: Yeşil Dönüşüm Vurgusu
6
Türkiye Portföy Yönetimi Sektörü 5,6 Trilyon Lira Büyüklüğe Ulaştı
7
Spot Piyasalarda Elektrik Fiyatları Belirlendi

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!