Volkswagen'de Grev Tehdidi: Alman Sendikadan Sert Açıklamalar

Volkswagen ve IG Metall Arasındaki Gerilim Tırmanıyor

Almanya'nın en büyük sendikası olan IG Metall, Volkswagen ile yaşanan anlaşmazlıkta, aralık ayında grev düzenleme tehdidinde bulundu. Toplu iş görüşmeleri, bugün Hannover’de başladı.

130 Bin Çalışanı Etkileyen Tehditler

Sendika liderleri, yaklaşık 130 bin Volkswagen çalışanının bulunduğu altı fabrikanın kapatılması planlarının iş güvencesini tehdit ettiğini belirterek, şirketin "tarihi bir hata" yapmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundular.

Fabrika Kapatma Planları

Volkswagen, maliyetleri azaltma amacıyla Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı planladığını açıklayarak, 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını da 5 yıl erken sonlandıracağını bildirmişti. Şirket, bu adımların arkasındaki gerekçeyi Avrupa'daki yüksek enerji ve iş gücü maliyetleri olarak belirtti.

Ücret Artışı Talebi ve Grev Planları

IG Metall, Volkswagen çalışanları için %7 ücret artışı talep ediyor ve gerekirse 1 Aralık'tan itibaren çok sayıda çalışanın grev için alanlarda olacağını ifade ediyor.

İşçi Temsilcilerinin Açıklamaları

Volkswagen’deki işçi temsilcileri, şirketin kötü gidişatından yönetimi ve hükümeti sorumlu tutarak işten çıkarmalara karşı sert bir direniş sergileyeceklerini belirtti. IG Metall baş müzakerecisi Thorsten Gröger, "İyi bir çoban koyunlarını korur, ama Volkswagen'in yönetimi onları zararla baş başa bırakmakla tehdit ediyor" dedi.

Tarihsel Bir Bağlantı ve Çözüm Çağrısı

Yönetimin uzlaşmaya açık olması gerektiğini vurgulayan Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, sendika fonlarının geçmişte kamulaştırılarak, bugün Volkswagen Grubu