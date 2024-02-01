Volkswagen fiyatları dibe çekti! O modelinde inanılmaz fiyat sunuyor

Geniş donanım seçeneği ve rekabetçi fiyatlandırmaya sahip Volkswagen Taigo, performansıyla beklentileri aşmayı ve sürücülere konforlu sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor. Volkswagen Taigo modeli 1.0 litrelik benzinli motorla donatılarak giriş segmentinde dikkat çekiyor. Bu motor 95 beygir güç üretiyor ve muhteşem bir performans deneyimi sunuyor.

Şehir içi ulaşımda manevra kabiliyeti ile öne çıkan Taigo modeli, uzun yolculuklarda dahi sürücü ve yolculara konfor sağlamayı amaçlıyor. Geniş donanım seçenekleri bu aracın farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Konfor ve güvenlik özellikleriyle donatılan Taigo'nun sürücü destek sistemleri ile birlikte modern bir sürüş deneyimi sunduğu belirtiliyor. Aracın iç mekanı da geniş ve ergonomik bir tasarıma sahiptir.





Volkswagen Taigo'nun başlangıç ​​fiyatının 1.351.000 TL'den başlaması sunduğu özellikler nedeniyle rekabetçi konumda olduğunu göstermekte. Bu fiyat, Taigo'nun aile otomobili segmentinde uygun bir seçenek olduğunu öne çıkarıyor. Taigo, şık tasarımı, ferah iç mekanı ve çok yönlü özellikleriyle ailelere ve bireysel kullanıcılara hitap etmeyi hedefliyor.

B-SUV segmentinde denge performansı, konforu ve özellikleriyle Volkswagen Taigo modeli, Türkiye'deki otomobil pazarında önemli yer edinmeye aday göründüğü söyleniyor. Taigo'nun özellikleri otomobil tutkunlarına hem şehir içi kullanımda pratiklik hem de uzun mesafe yolculuklarda konfor bulma fırsatı veriyor. İşte Volkswagen Tigo'nun Ocak ayı güncel fiyat listesi:





Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life

Fiyatı: 1.351.000,00 TL

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life

Fiyatı: 1.539.000,00 TL

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style

Fiyatı: 1.733.000,00 TL

Volkswagen Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line

Fiyatı: 1.808.000,00 TL

Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style

Fiyatı: 1.846.000,00 TL

Volkswagen Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line

Fiyatı: 1.975.000,00 TL