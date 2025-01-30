Yabancıya Konut Satışında Son 7 Yılın En Düşük Seviyesi

Son 7 Yılda Düşüş Yaşandı

Yabancıların Türkiye'den konut alma faaliyetlerinde 2024 yılında 23 bin 781 adetle son 7 yılın en düşük rakamı kaydedilirken, bu durum yabancıların toplam satışlar içerisindeki payının %1,6'ya gerilemesine neden oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Mütekabiliyet Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından artış gösteren yabancı konut alımında son iki yıldır belirgin bir düşüş gözlemleniyor.

Yabancıların Konut Tercihleri

Uluslararası yatırımcılar, 2024 yılı içinde en çok konutu İstanbul'dan, toplamda 8 bin 416 adet alarak yine liderlik koltuğuna oturdu. Antalya ise, özellikle Rus ve Ukrayna vatandaşlarının ilgisini çekmesi nedeniyle geçen yıl 8 bin 223 konut satışı ile dikkat çekti. Mersin 2 bin 112, Ankara 637 ve Yalova 588 adetle takip eden diğer iller oldu.

En Çok Satış Yapan Ülkeler

Geçen yıl, Türkiye'den en çok konut alan ülke vatandaşları arasında Ruslar 4 bin 867 adetle ilk sırada yer aldı. İranlılar 2 bin 166 ile ikinci sırayı alırken, Ukraynalılar 1631, Iraklılar 1302 ve Alman vatandaşları 1283 konut aldı.

2022 Yılı Rekor Kırdı

Yıllar itibarıyla bakıldığında, yabancılara en çok konut satışı 67 bin 490 ile 2022 yılında gerçekleşti. Bu dönemde, her 100 konuttan 4,5'inin yabancılara satıldığı görülmektedir.

Azalmanın Sebepleri

Gayrimenkul Hizmet İhracatçıları Derneği (GİGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Tekçe, yabancıların konut alımındaki azalma nedenlerini, gayrimenkul fiyatlarının yükselmesi, ikamet ve vatandaşlık süreçlerinin zorlaşması ve rakip ülkelerin yatırımcı çekme politikalarındaki başarıları olarak açıkladı. Tekçe, Türkiye'nin fiyatlarının uluslararası pazarda yüksek kaldığını ve bu nedenle yatırımcıların yönelimlerinin değiştiğini belirtti.

2024 Gelir Beklentileri

2024 yılı için yabancıların konut yatırımında tahmini gelir 2,1 milyar dolar düzeyinde. Ayrıca, Türklerin yurtdışındaki gayrimenkul alımı ise 3,8 milyar dolara ulaştı. Tekçe, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisinin düzelmesiyle birlikte yabancıların konut alımında yeniden artış beklediklerini ifade etti.