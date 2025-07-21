Yalçındağ'dan Schengen Vizesi Açıklaması: İkili Ticari İlişkiler İçin Kritik Adım

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesi süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik atılan adımları değerlendirdi. Yalçındağ, bu gelişmelerin kamu ve özel sektör temsilcilerinin ortak çabalarının karşılık bulmaya başladığını ifade etti.

Yalçındağ, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesi süreçlerini hızlandırma yönünde attığı adımın önemini vurguladı. Vize süreçlerinde yaşanan olumsuzluklar ve zorlukların, Türkiye ile AB arasında ciddi sorunların başında geldiğini dile getiren Yalçındağ, Türk iş dünyasının da bu zorluklardan etkilendiğini belirtti. Türk iş insanlarının fuarlara, önemli etkinliklere ve iş görüşmelerine vize sorunları nedeniyle katılım sağlayamadığını kaydetti.

Yalçındağ, Avrupa'da yatırımı bulunan bazı iş insanlarının vize meselesi yüzünden teknisyenlerini o ülkeye götüremediğini ve bu nedenle yatırımlarının aksayabildiğini hatırlattı. Bu sorunların ortaya çıkmasının ardından ilgili kamusal temsilcilere ve Avrupalı dostlarına konunun aktarımı için girişimlerde bulundukları belirtildi.

"Vize engelleri ilişkilerimize zarar veriyor"

Yalçındağ, bu meselenin artık büyük bir memnuniyetsizlik yarattığını açıkça ortaya koyduklarını ifade etti ve şu ifadelerde bulundu: "Türkiye ve AB arasındaki ticari entegrasyon göz önüne alındığında, vize engelinin ilişkilerimizin niteliğiyle bağdaşmadığı anlaşılıyor."

AB Komisyonu'nca 15 Temmuz'da ilan edilen uygulama kararıyla, daha önce alınan vizeleri amacına uygun kullanan Türk vatandaşları için daha uzun süreli ve çoklu girişli vizelerin verileceği bilgisiyle olumlu bir adım atıldığını kaydeden Yalçındağ, bu gelişmelerin kamu ve özel sektör iş birliklerinin değerli meyvelerinin olduğunu ifade etti.

"Yeni sistem önerisi: Vize süreçlerinde kolaylık sağlamak"

Yalçındağ, AB ülkelerinde yatırımı bulunan iş insanların vize süreçlerinin kolaylaştırılması için bir öneride bulundu. "AB ülkelerinde yatırımı ve önemli ticari ilişkisi olan firmaların bilgilerini toplamak için akredite bir sistem oluşturabiliriz" diyerek, böyle bir sistemin evrak tasarrufu ve bürokratik süreçlerde zaman kazancı sağlayacağını belirtti.

17 Kasım'da Brüksel'de düzenlenecek olan Türkiye-AB İş Zirvesi'nde, bölgesel işbirliğine duyulan ihtiyacın ve Türkiye'nin Avrupa'nın geleceğine katkılarının altını çizeceklerini belirten Yalçındağ, bu kapsamda vize sorunu gibi konuların stratejik yatırım ilişkilerini etkilememesi gerektiğini vurgulayacaklarını ifade etti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Schengen vizesi süreçlerini kolaylaştırma ve hızlandırma yönünde attığı adımı değerlendirdi.