Yalova Makine İhtisas OSB'de Yıllık Katılımcı Buluşması

Yalova Makine İhtisas OSB'de Katılımcı Buluşması

Yönetim ve yatırımcılar yıllık değerlendirmede bir araya geldi

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde tüm katılımcı firmaların davetli olduğu bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi. OSB Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu program, OSB yönetimi ile yatırımcıların güncel çalışmaları değerlendirdiği önemli bir platform olarak öne çıktı.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Direnç Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Program kapsamında sahada devam eden altyapı ve üstyapı projeleri, güncel yatırım süreçleri, planlanan çalışmalar ve projelerin ilerleme durumları katılımcılara aktarıldı.

Gündemin kilit maddelerinden biri, katılımcılarla ortak akıl çerçevesinde mevcut yılın değerlendirilmesi ve önümüzdeki yıla yönelik planlamaların ele alınması oldu. OSB yönetimi tarafından yöneltilen sorulara verilen yanıtlarla karşılıklı iletişim ve görüş alışverişi sağlandı.

Bilgilendirme sunumlarının ardından düzenlenen yemek programında katılımcılar, hem kendi aralarında hem de OSB yönetimiyle yakın temas kurarak istişarelerde bulunma fırsatı yakaladı.

Yalova Makine İhtisas OSB, katılımcılarıyla düzenli iletişim ve şeffaf bilgi paylaşımını sürdüreceğini, bölgedeki proje çalışmalarının eşgüdüm içinde ilerlemesi için bu yıllık katılımcı toplantılarını gelecek dönemlerde de devam ettireceğini belirtti.

YALOVA MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE TÜM KATILIMCI FİRMALARIN DAVETLİ OLDUĞU BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI DÜZENLEDİ.