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Yapay Zeka Geleceğin Ekonomisini Şekillendiriyor: Zafer Küçükşabanoğlu ile Röportaj

Zafer Küçükşabanoğlu, yapay zekanın 2030'a kadar trilyonlarca dolarlık ekonomik fırsatlar yaratacağını ifade etti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 11:55
Yapay Zeka Geleceğin Ekonomisini Şekillendiriyor: Zafer Küçükşabanoğlu ile Röportaj

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, Anadolu Ajansı'nın Teknoloji Masası'na katıldı. Küçükşabanoğlu, yapay zekanın önümüzdeki on yıl içinde 15,7 trilyon dolarlık ekonomik hacim yaratacağına dikkat çekerek, bu teknolojinin toplumlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Ekonomik Hacim ve Rekabet

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın sadece gelecekteki ekonomik hacmiyle değil, aynı zamanda ülkeler arası rekabet üzerinde de büyük bir etkisi olacağına vurgu yaptı. "2030 yılına kadar küresel ekonominin 100-130 trilyon dolar arasında olacağı öngörülüyor. Yapay zeka, bu 30 trilyon dolarlık ekonomik pastanın bakış açısını temellendiriyor," dedi.

Istihdamda Değişkenlik

Küçükşabanoğlu, yapay zekanın iş gücü üzerindeki olası etkilerini anlattı. "Yapay zekanın 2030'a kadar 85 milyon istihdam kaybına neden olacağı, ancak aynı zamanda 97 milyon yeni iş imkanı oluşturacağı tahmin ediliyor," diyerek, bunun ülkelerin bu durumla nasıl başa çıkması gerektiğine dair bir uyarı niteliğinde olduğunu belirtti.

Yapay Zeka ve Eğitim

Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin yapay zeka konusundaki potansiyeline işaret ederek, "Ülkemizin genç nüfusu, yapay zeka eğitimine ihtiyaç duymaktadır. Eğer doğru eğitim politikaları uygulanırsa, Türkiye bu alanda büyük bir atılım yapabilir," ifadelerini kullandı.

Uluslararası Rekabet ve Teknolojik Gelişim

ABD ve Çin'in yapay zeka alanında öne çıktığının altını çizen Küçükşabanoğlu, "Yapay zeka ile ilgili patentlerin %61'i Çin'e ait. Bu durumda, Türkiye'nin de bu alanda stratejiler geliştirmesi gerekiyor," diye ekledi.

Geleceğe Yönelik Stratejik Adımlar

Küçükşabanoğlu, devletin yapay zeka koordinasyonu üzerine yeni bir kurumsal yapı kurmasının gerekliliğini vurguladı. Yapay zeka ile ilgili politikaların belirlenmesi ve uygulanmasının önemine değinen Küçükşabanoğlu, "Yapay zeka artık hayatımızın her anında yer alacak. Buna hazırlıklı olmamız gerekiyor," dedi.

Sonuç olarak, yapay zeka politikalarının geliştirilmesi ve toplumun bu dönüşüme hazırlıklı hale getirilmesi Türkiye için büyük bir öncelik arz etmekte.

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