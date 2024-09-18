Yapay Zeka İçin Yeni Ortaklık: Microsoft ve BlackRock Bir Araya Geldi

Yapay Zeka Altyapı Yatırım Ortaklığı

Microsoft, BlackRock, Global Infrastructure Partners ve MGX, veri merkezleri ve enerji altyapısına yönelik büyük bir yapay zeka ortaklığına imza attı. Bu iş birliği, yapay zeka yeteneklerini güçlendirmek için gerekli olan altyapı yatırımlarını artırmayı hedefliyor.

Önemli Yatırım Hedefleri

Yapılan resmi açıklamaya göre, bu ortaklık aracılığıyla 30 milyar dolarlık özel sermaye çekilmesi hedefleniyor. Bununla birlikte, söz konusu yatırımların toplamda 100 milyar dolara kadar ulaşması amaçlanıyor.

Yatırımların Coğrafi Dağılımı

Yatırımların çoğunluğu ABD'de gerçekleştirilecek. Bu sayede yapay zeka inovasyonunun ekonomik büyümeyi desteklemesi öngörülüyor. Ayrıca, bazı yatırımların ABD'nin ortak ülkelerine de yönlendirilmesi planlanıyor.

Nvidia'nın Rolü

Ayrıca, Nvidia'nın bu ortaklığı destekleyeceği ve yapay zeka veri merkezleri ile fabrikalarındaki uzmanlığını sunacağı açıklandı. Bu durum, yatırımların teknolojik altyapısını güçlendirmeye yardımcı olacak. Sonuç

Yapay zeka alanındaki bu önemli birleşim, sektördeki gelişmeleri hızlandırma potansiyeline sahip. Yatırımların detayları ve ilerleyişi takip edilmeye devam edilecek.