Yapı Kredi'den emeklilere özel sürpriz! e-Devlet başvurusuyla hesaba yatacak

Emeklilere yönelik heyecan verici bir haber Yapı Kredi'den geldi. Banka, emekli müşterilere özel olarak sunulan promosyon rakamlarını güncellediğini duyurarak milyonlarca emekli vatandaşı sevindirdi.

Yapı Kredi'nin güncel emekli promosyonları, 1 Eylül 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilere çeşitli avantajlar sunuyor. Bu kapsamda, taahhüt veren müşteriler 9.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanmasının ardından ek bir koşul olmadan; bir aylık net geliri 3.499 TL'ye kadar olanlara 4.500 TL, 3.500 TL ile 7.499 TL arasındakilere 5.250 TL, 7.500 TL ile 9.999 TL arasındakilere 6.750 TL, ve 10.000 TL'nin üzerindekilere 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.





Ayrıca, Ek Ödül Taahhütnamesi'nin imzalanmasını takiben 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren müşterilere maaşlarına bağımsız 500 TL ek nakit ödül sunulacak. Kampanya dahilinde, Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, ilk maaş ödemesini aldıkları ayı takip eden ayın ilk gününden itibaren 0 faizle 2.000 TL'ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabilecekler.

Bu avantajlardan yararlanabilmek için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmekte. Ayrıca, 1 Eylül 2023 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alan veya mevcut kartları ile promosyon başvurusu yapan müşteriler, 2 ay içerisinde toplam 500 TL harcama yaparak ek 1000 TL nakit promosyon kazanma şansına sahip olacaklar.

Yapı Kredi'nin güncellenen emekli promosyonları, emeklilere çeşitli avantajlar ve ekonomik destek sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Bu fırsatlarla emekliler, maddi konularda daha güvenli bir gelecek planlamasına adım atabilirler.