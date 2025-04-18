Yaş Meyve Sebze Sektörünün İhracat Şampiyonları Ödüllerini Aldı

İYMSİB Ödül Töreninde Başarılar Paylaşıldı

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), 2024 yılında gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan üyelerini ödüllendirdi.

Başarılarla Dolu Bir Yıl

İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, törende yaptığı konuşmada, sektörün 2024'te toplam 3 milyar 400 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirtti. Meyve sebze mamulleri sektörünün ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 13,5 artış göstererek, yaklaşık 2 milyar 750 milyon dolar ihracat yaptığını ifade etti.

Sektörün Karşılaştığı Zorluklar

Geçen yılın, sektörde hem fırsatlar hem de zorluklar barındırdığını vurgulayan Mutlu, enerji maliyetlerinin ciddi artışına dikkat çekerek, bu durumun rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirtti. Mutlu, yüksek enerji ve lojistik maliyetlerinin sektör üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

İlk Çeyrek Verileri

2024 yılının ilk çeyrek verileri, yaş meyve sebze sektörünün yaklaşık 972 milyon dolar, mamul sektörünün ise 634 milyon dolar ihracat yaptığını gösteriyor.

Önde Gelen İhracat Ülkeleri

Mutlu, son 12 ayda sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin ABD, Almanya ve Birleşik Krallık olduğunu belirtti. Bu ülkeler, İYMSİB ihracatından yüzde 27 pay aldı.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Ödül töreninin ardından, İYMSİB bünyesindeki en fazla ihracat yapan firmalar açıklandı ve toplamda 60 firmanın ödülleri verildi. Geçtiğimiz yıl en fazla ihracat yapan şirketler arasında Anadolu Etap Dış Ticaret birinci, TAT Gıda Sanayi ikinci ve Mey İçki Sanayi üçüncü oldu. Alkollü içecekler kategorisinde Mey İçki Sanayi, alkolsüz içeceklerde Anadolu Etap Dış Ticaret, dondurulmuş ürünlerde Kerevitaş Gıda, yaş meyve sebze grubunda AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve konserve ürünlerde ise Tat Gıda Sanayi en yüksek başarıyı gösterdi.

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), 2024 yılında yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi.