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Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Kazı Başkanlığı tarafından en az ilkokul mezunlarının başvuru yapabileceği iş ilanı açıklandı. Başvuru şartları, iş ilanı başvuru bilgileri ve tüm detayları bu haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 12:33
Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Kazı Başkanlığı tarafından yapılan yeni işçi alım ilanı, ilkokul mezunu olan adaylara büyük bir fırsat sunuyor. Bu iş ilanı, arkeolojiye ilgi duyan ve tarihî çalışmalara katkıda bulunmak isteyenler için önemli bir şans yaratıyor. İşte bu alım ile ilgili tüm detaylar: İşte diğer detaylar...

kazı çalışma

KAZI BAŞKANLIĞINDAN YENİ İŞÇİ ALIM İLANI

Başvuru Şartları ve Bilgiler

Kazı Başkanlığı, en az ilkokul mezunu olan adayları işe alacağını duyurdu. Bu ilan, belirli bir yaş sınırı olmaksızın başvurulara açık. Yani yaş şartı aranmadan, sadece ilkokul diplomasına sahip olan herkes bu iş fırsatından yararlanabilir.

Adayların başvuruda bulunabilmesi için bazı temel şartlar bulunuyor:

1. **Eğitim Durumu**: Başvuracak kişilerin en az ilkokul mezunu olmaları gerekiyor. Yüksek okul veya üniversite mezunu olma şartı aranmıyor.

2. **Yaş Şartı**: İlanda belirtilen özel bir yaş sınırı yok, bu nedenle başvurular yaşa bakılmaksızın kabul ediliyor.

**Başvuru Süreci**

Başvuruların nasıl yapılacağı ile ilgili detaylar da açıklandı. Adaylar, başvurularını Kazı Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden veya belirtilen başvuru merkezlerinden gerçekleştirebilecekler. Online başvurular için gerekli belgeler ve formlar, ilgili web sitesinde yer alacak. Adaylar, başvuru formunu eksiksiz doldurarak, gerekli belgelerle birlikte teslim etmeleri gerekecek.

**Başvuru Belgeleri**

Başvuru sürecinde adayların hazırlaması gereken belgeler genel olarak şunlardır:

- **Kimlik Fotokopisi**: Adayların kimliklerini doğrulamak için gerekli.

- **Diploma Fotokopisi**: En az ilkokul mezunu olduklarını belgeleyen diploma.

- **İkametgah Belgesi**: Başvurulan pozisyonda ikamet şartı varsa, ikametgah belgesi.

**İş Tanımı ve Sorumluluklar**

Kazı Başkanlığı, arkeolojik kazı çalışmaları ve tarihî alanlarda yürütülecek çeşitli işlerde görevlendirilecek işçiler arıyor. İşçiler, kazı çalışmalarında aktif rol alacak, toprak ve taşların ayrıştırılmasına yardımcı olacak ve buluntuların korunmasına katkı sağlayacak. Ayrıca, bu pozisyonlar, tarihî buluntuların analiz edilmesi ve belgelenmesi gibi işlemleri de içerebilir.

**Sonuç**

Kazı Başkanlığı tarafından yapılan bu işçi alımı, tarihe ve arkeolojiye ilgi duyanlar için büyük bir fırsat sunuyor. En az ilkokul mezunu olan ve belirli yaş sınırına tabi olmayan adaylar, bu ilana başvurarak, kazı çalışmalarında yer alabilir ve tarihî çalışmalara katkıda bulunabilirler. Başvurular, belirtilen merkezler veya online platformlar aracılığıyla yapılabilir ve gerekli belgelerle birlikte başvuru işlemi tamamlanmalıdır. Bu alım, özellikle arkeolojiye ilgi duyan bireyler için önemli bir kariyer fırsatı oluşturuyor.

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Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

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