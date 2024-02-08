Yastık altında 107 Bin TL’si olan zil takıp oynayacak! İş yeri deposu satışa çıkartıldı

Yastık altında 107.500 TL’niz varsa zil takıp oynayacaksınız. Niğde’de iş yeri deposu uygun teminat bedeli ile satışa çıkartıldı. 96 metre karelik bu alan için sadece 107.000 TL isteniyor. İşte Halkbank gayrimenkul tarafından paylaşılan büyük fırsat…

Yastık altında 107 Bin TL’si olan zil takıp oynayacak! İş yeri deposu satışa çıkartıldı
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Eğer yastık altında 107.500 TL’niz buluyorsa zil takıp oynayacaksınız. Halkbank gayrimenkul zaman zaman bir çok farklı ilde bir çok farklı taşınmazı satışa çıkartıyor. Bu sefer satışa çıkarmış olduğu taşınmazın başlangıç bedeli 107.500 TL olarak açıklandı. Depo iş yeri satın almak istiyorsanız Halkbank tarafından satışı gerçekleştirilecek olan bu 96 metre karelik alanı kesinlikle kaçırmayın. İşte Niğde Darboğaz köyü Atatürk Mahallesi’nde satışa çıkartılmış olan 96 metre karelik iş yeri deposu…

3225 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR 

107.500,00 TL başlangıç bedeli ile satışa çıkartılacak olan 96 metre karelik bu iş yeri için istenen teminat bedeli ise 3225 TL olarak belirlendi. Niğde’nin Ulukışla ilçesinde Alpağut Mahallesi’nde yer alan 96 metre karelik iş yeri kesinlikle kaçırılmaz fırsat niteliği taşıyor. Sizlerle belirtilen 3225 TL’lik teminat bedelini yatırdıktan sonra teklif usulü satışa çıkartılacak olan bu iş yeri için teklifinizi iletebilirsiniz. 

107.500 TL’YE SATIŞA ÇIKARTILACAK OLAN İŞ YERİ İÇİN MİNUMUM 2000 TL ARTIŞ SÖZ KONUSU 

107.500 TL’ye Halkbank gayrimenkul tarafından satışa çıkartılacak olan satılık iş yeri depo için minimum artış bedeli ise 2000 TL olarak belirlendi. Vatandaşlar 1 + 0 96 metre²’ye sahip olan iş yeri depo için ilk tekliflerini ileterek katılım sağlayabilirler. Söz konusu olan taşınmaz Halkbank gayrimenkul resmi sayfasında ilk teklifini bekliyor. Eğer uygun fiyatlarla iş yeri depo ihtiyacınız varsa muhakkak Niğde’de satışa çıkartılmış olan bu taşınmazı değerlendirmeyi unutmayın!

Yastık altında 107 Bin TL’si olan zil takıp oynayacak!

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