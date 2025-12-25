Yatağan Mermer İhtisas OSB'ye Yer Tahsisi Resmi Gazete'de Onaylandı

Vali Akbıyık'tan Regaip Kandili'nde müjde

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Yatağan Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinin yer tahsisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Açıklamasında Regaip Kandili vesilesiyle Yatağan için önemli bir adım atıldığını belirten Vali Akbıyık, projenin çevreci bir anlayışla hayata geçirileceğini ve mermer atıklarının ekonomiye kazandırılacağını vurguladı.

Yatağan Mermer İhtisas OSB ile üretim ve lojistik süreçlerinde verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini belirten Akbıyık, projenin Muğla ekonomisine ve istihdama katkı sunacağını ifade etti.

Vali Akbıyık, yer tahsisi sürecine destek verenlere teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "Yatağan Mermer İhtisas OSB Projesi’nin önemli kilometre taşlarından biri olan yer tahsisi sürecinde desteklerini esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kaçır’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya, Orman Genel Müdürümüz Sayın Bekir Karacabey’e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum".

