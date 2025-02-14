Yatırım Araçları Performansı: Haftalık Değişimler ve Trendi

Haftalık Yatırım Performansı Raporu

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,74 oranında azalma gösterdi. Öte yandan, altının gram fiyatı yüzde 2,59 artış kaydetti. Dolar/TL yüzde 0,66, avro/TL ise yüzde 1,86 oranında yükseldi.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, haftalık süreçte en düşük 9.756,73 puan ve en yüksek 9.983,21 puan seviyelerini gördü. Endeks, haftayı önceki kapanışın yüzde 0,74 altında, 9.877,59 puan ile tamamladı.

Altın Fiyatlarındaki Değişiklikler

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altın gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,59 artış ile 3.407 lira olurken, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,57 artışla 23.078 lira seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz hafta sonunda 5.563 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 2,64 artarak 5.710 lira oldu.

Döviz Piyasasındaki Gelişmeler

Bu hafta, ABD doları yüzde 0,66 değer kazanarak 36,2170 lira olurken, avro yüzde 1,86 artışla 38,0150 lira seviyesine çıktı.

Yatırım Fonları ve Performansları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,77 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 0,61 artış gösterdi. Kategorilere göre değerlendirildiğinde, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 3,32 ile "kıymetli maden" fonları oldu.