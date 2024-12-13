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Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Yükseliyor

Borsa İstanbul'da bu hafta hisse senetleri ve altın fiyatları artarken, avro/TL ise değer kaybetti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 18:55
Yatırım Araçları Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Yükseliyor

Bu Haftanın Yatırım Araçları Performansı

Okuyucularımıza bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören yatırım araçlarının performansını sunuyoruz. Hisse senetleri haftalık bazda %0,44 oranında bir artış gösterirken, dolar/TL %0,49, altının gram fiyatı ise %1,42 oranında değer kazandı. Bununla birlikte, avro/TL %0,45 oranında bir düşüş yaşayarak yatırımcılarının dikkatini çekti.

BIST 100 Endeksi ve Altın Fiyatları

BIST 100 endeksi, haftalık işlem süresi boyunca en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı görerek haftayı 10.125,46 puandan kapattı. Bu kapanış, önceki haftanın kapanışının %0,44 üzerinde gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta %1,42 artışla 2.993 lira seviyesine ulaştı. Aynı dönemde cumhuriyet altını da %1,46'lık bir artış ile 20.303 lira olarak satışa sunuldu. Geçen hafta sonu 4.943 lira olan çeyrek altın ise %1,36 artışla 5.010 lira'ya yükseldi.

ABD Doları ve Yatırım Fonları

Bu hafta ABD doları, %0,49 değer kazanarak 34,9500 lira seviyesine ulaşırken, avro ise %0,45 azalarak 36,7460 lira oldu. Ayrıca, yatırım fonları %0,98, emeklilik fonları ise %0,96 değer kazandı.

Kategoriler arasında en çok kazandıran ise %2,16 ile kıymetli maden fonları oldu. Yatırımcılar için bu haftanın performansı, piyasa dalgalanmaları ve altın fiyatlarındaki artışla oldukça dikkat çekici bir tablo oluşturdu.

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