Yatırım Araçlarında Kazanç: Altın, Borsa ve Dolar Haftayı Yükselişle Kapattı

Yatırım Araçları Yükselişte

Geçtiğimiz hafta, yatırım araçları arasında altın, borsa ve dolar kazanç sağladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,09 değer kazanarak 10.025,47 puandan tamamladı.

Endeks hafta içerisinde en düşük 9.562,36 ve en yüksek 10.055,06 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 3,62 artarak 11.976,50 puana, hizmetler endeksi ise yüzde 2,37 değer kazancıyla 9.660,01 puana ulaştı. Sanayi endeksi 1,80 artışla 13.192,59 puana, teknoloji endeksi ise yüzde 2,71 kazançla 14.024,52 puana çıktı.

Oyak Çimento Öne Çıktı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en çok yükselen şirket yüzde 10,50 ile Oyak Çimento oldu. Oyak Çimento'yu yüzde 10,10 ile Fenerbahçe Futbol AŞ ve yüzde 9,72 ile Türkiye Sigorta takip etti.

Bu hafta en çok değer kaybeden hisseler arasında ise yüzde 7,19 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 6,08 ile Papilon Savunma ve yüzde 5,71 ile Katılımevim yer aldı.

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında 546 milyar lira piyasa değeriyle Garanti BBVA, 465 milyar 337 milyon lira ile Koç Holding ve 401 milyar 235 milyon lira ile Türk Hava Yolları bulunmaktadır.

Altın ve Dolar Fiyatları Yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 0,17 artışla 2.964 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı ise yüzde 0,16 değer kazanarak 20.108 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,09 artışla 35,2220 liraya, avronun satış fiyatı yüzde 0,35 artışla 36,7810 liraya ulaştı. Geçen hafta 44,1800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,14 değer kazanarak 44,2410 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya göre yüzde 0,74 azalışla 39,1010 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)