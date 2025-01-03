Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Artışta

Yatırım Araçlarının Performansı

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,50 artış gösterdi. Aynı dönemde altının gram fiyatı yüzde 1,62 oranında yükselirken, dolar/TL de yüzde 0,43 değer kazandı. Ancak avro/TL yüzde 1,03 azalış kaydetti.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük 9.780,73 puanını ve en yüksek 10.097,08 puanını gördükten sonra, haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 0,50 üzerinde 10.075,17 puandan tamamladı.

Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,62 artışla 3.012 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da, yüzde 1,60 artışla 20.430 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4.965 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 1,61 artarak 5.045 liraya çıktı.

Döviz Kurları

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,43 değer kazanarak 35,3700 liraya yükselirken, avro yüzde 1,03 azalarak 36,4010 liraya indi.

Yatırım Fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,62 ve emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,90 ile "para piyasası" fonları ve "borçlanma araçları" fonları oldu.