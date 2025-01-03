DOLAR
35,37 -0,12%
EURO
36,42 -0,16%
ALTIN
3.003,7 0,57%
BITCOIN
3.468.941,11 -0,72%

Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Artışta

Hisse senetleri, altın ve dolar bu hafta yükseliş gösterdi; avro ise değer kaybetti. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 18:59
Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Artışta

Yatırım Araçlarının Performansı

Bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,50 artış gösterdi. Aynı dönemde altının gram fiyatı yüzde 1,62 oranında yükselirken, dolar/TL de yüzde 0,43 değer kazandı. Ancak avro/TL yüzde 1,03 azalış kaydetti.

BIST 100 Endeksi

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük 9.780,73 puanını ve en yüksek 10.097,08 puanını gördükten sonra, haftayı önceki hafta kapanışının yüzde 0,50 üzerinde 10.075,17 puandan tamamladı.

Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,62 artışla 3.012 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını da, yüzde 1,60 artışla 20.430 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 4.965 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 1,61 artarak 5.045 liraya çıktı.

Döviz Kurları

Bu hafta ABD doları, yüzde 0,43 değer kazanarak 35,3700 liraya yükselirken, avro yüzde 1,03 azalarak 36,4010 liraya indi.

Yatırım Fonları

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,62 ve emeklilik fonları yüzde 0,98 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,90 ile "para piyasası" fonları ve "borçlanma araçları" fonları oldu.

İLGİLİ HABERLER

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yatırım Araçlarının Performansı: Hisse Senetleri ve Altın Artışta
2
New York Borsası Yükselişle Haftaya Merhaba Dedi
3
İtalya'da Otomobil Üretimi 68 Yılın En Düşük Seviyesine Geriledi
4
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yüzde 1,14 Değer Kazandı
5
Çin Hava Yolu Taşımacılığında Rekor: 2024'te 730 Milyon Yolcu
6
BIST 100 Endeksi Gün Sonunu Yükselişle Kapattı
7
ABD ISM İmalat Endeksi Aralık'ta Beklentileri Aştı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü

TÜED'den Emeklilere Seyyanen Zam Talebi Ortaya Çıktı

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!