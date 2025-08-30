Yatırım Fonları Haftalık Getiri %0,76, BES %0,65

Haftalık Fon Performansı Özeti
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES (emeklilik) fonları ise ortalama yüzde 0,65 değer kazandı.
Öne Çıkanlar
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,16 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti; bu kategoride gerileyen fon olmadı.
BES fonlarında en yüksek artış yüzde 2,22 ile kıymetli madenlerde görüldü; bu grupta da gerileyen fon bulunmadı.
Kategori Bazlı Haftalık Getiri ve Fon Sayıları
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları: 0,761550297
Borsa Yatırım Fonları: 0,70169
Borçlanma Araçları Fonları: 0,82820
Fon Sepeti Fonları: 0,99812
Hisse Senedi Fonları: 0,379272
Karma ve Değişken Fonlar: 1,0513027
Katılım Fonları: 1,07762
Kıymetli Maden Fonları: 2,16220
Para Piyasası Fonları: 0,82710
Serbest Fon: 0,70996194
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları: 0,6535247
Başlangıç Fonları: 0,92100
Borçlanma Araçları: 0,79450
Değişken: 0,4611726
Devlet Katkısı: 0,48120
Endeks: 0,0923
Fon Sepeti Fonu: 0,85220
Hisse Senedi: 0,151718
Karma: 0,9090
Katılım: 0,84360
Kıymetli Madenler: 2,22150
OKS Katılım: 0,69240
OKS Standart: 0,61100
Para Piyasası: 0,88130
Standart: 0,64130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon: 0,6130 (Sürecek)