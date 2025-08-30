DOLAR
Yatırım Fonları Haftalık Getiri %0,76, BES %0,65

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,76, BES fonları %0,65 kazandı; kıymetli maden fonları yatırımda %2,16, BES'te %2,22 ile en yüksek artışı gösterdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:08
Yatırım Fonları Haftalık Getiri %0,76, BES %0,65

Haftalık Fon Performansı Özeti

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76, BES (emeklilik) fonları ise ortalama yüzde 0,65 değer kazandı.

Öne Çıkanlar

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,16 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşti; bu kategoride gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında en yüksek artış yüzde 2,22 ile kıymetli madenlerde görüldü; bu grupta da gerileyen fon bulunmadı.

Kategori Bazlı Haftalık Getiri ve Fon Sayıları

Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları: 0,761550297

Borsa Yatırım Fonları: 0,70169

Borçlanma Araçları Fonları: 0,82820

Fon Sepeti Fonları: 0,99812

Hisse Senedi Fonları: 0,379272

Karma ve Değişken Fonlar: 1,0513027

Katılım Fonları: 1,07762

Kıymetli Maden Fonları: 2,16220

Para Piyasası Fonları: 0,82710

Serbest Fon: 0,70996194

Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları: 0,6535247

Başlangıç Fonları: 0,92100

Borçlanma Araçları: 0,79450

Değişken: 0,4611726

Devlet Katkısı: 0,48120

Endeks: 0,0923

Fon Sepeti Fonu: 0,85220

Hisse Senedi: 0,151718

Karma: 0,9090

Katılım: 0,84360

Kıymetli Madenler: 2,22150

OKS Katılım: 0,69240

OKS Standart: 0,61100

Para Piyasası: 0,88130

Standart: 0,64130

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon: 0,6130 (Sürecek)

