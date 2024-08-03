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Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar: Hedef Portföy Öne Çıkıyor

Yatırım fonları arasında bu hafta en çok kazanan fon Hedef Portföy oldu. Emeklilik fonları içinde de dikkat çeken kazançlar var.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 11:06
Yatırım Fonları Haftalık Kazandıranlar: Hedef Portföy Öne Çıkıyor

Bu Haftanın En Kazançlı Yatırım Fonları

Finansal piyasalarda yatırımcılar için önemli bir dönemeç daha geçildi. Bu hafta en yüksek kazancı sağlayan yatırım fonu, Hedef Portföy Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu ve %28,17 oranında bir artış kaydetti.

Öne Çıkan Diğer Yatırım Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Kazanç (%)
INVEPORTFOLIO ELMA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) 2,7266 24,55
RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON 2,6031 15,98
AZIMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON 3,3105 15,95

Emeklilik Fonları Dikkat Çekiyor

Bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu ise NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu olarak belirtildi ve %5,44'lük bir artış gösterdi.

Fon Adı Fon Fiyatı Kazanç (%)
NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,1804 5,44
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,2613 5,02
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİK YATIRIM FONU 0,2963 5,01

Yatırımcıların ve emeklilik fonu sahiplerinin, bu haftaki performansları dikkatle izlemeleri gerekiyor. Piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte risk ve kazanç fırsatları artış gösteriyor.

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