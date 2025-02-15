Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Performansı: Kıymetli Madenler Öne Çıktı

Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Raporu
Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,77, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,61 değer kazandı. Yatırım fonlarının tüm kategorileri artış gösterirken, en fazla yükseliş %3,32 ile Kıymetli Maden Fonları‘nda yaşandı.
BES Fonları Performansı
BES fonları arasında ise en dikkat çekici artış %4,32 ile yine Kıymetli Madenler kategorisinde görüldü. Bu dönemde tek gerileyen fon ise %0,05 ile Devlet Katkısı fonu oldu.
Haftalık Getiri İstatistikleri
Aşağıda, yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları yer almaktadır:
Yatırım Fonları İstatistikleri
|Fon Kategori
|Haftalık Getiri %
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Yatırım Fonları
|0,77
|138
|52
|Borsa Yatırım Fonları
|0,91
|19
|3
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,34
|58
|18
|Fon Sepeti Fonları
|0,74
|7
|5
|Hisse Senedi Fonları
|0,32
|98
|41
|Karma ve Değişken Fonlar
|0,45
|133
|6
|Katılım Fonları
|1,07
|55
|6
|Kıymetli Maden Fonları
|3,32
|80
|0
|Para Piyasası Fonları
|0,78
|65
|0
|Serbest Fon
|0,85
|94
|1
Haftalık Emeklilik Fonları İstatistikleri
|Fon Kategori
|Haftalık Getiri %
|Kazandıran (Adet)
|Kaybettiren (Adet)
|Emeklilik Fonları
|0,61
|32
|60
|Başlangıç Fonları
|0,70
|1
|0
|Borçlanma Araçları
|0,07
|2
|6
|Değişken
|0,59
|13
|10
|Devlet Katkısı
|-0,05
|6
|6
|Endeks
|0,41
|3
|1
|Fon Sepeti Fonu
|0,51
|4
|2
|Hisse Senedi
|0,60
|24
|8
|Karma
|0,96
|81
|0
|Katılım
|0,46
|26
|6
|Kıymetli Madenler
|4,32
|40
|0
|OKS Katılım
|0,49
|22
|0
|OKS Standart
|0,10
|8
|2
|Para Piyasası
|0,66
|13
|0
|Standart
|0,09
|10
|3
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|0,89
|0
|3
(Sürecek)