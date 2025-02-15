Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Performansı: Kıymetli Madenler Öne Çıktı

Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Raporu

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,77, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,61 değer kazandı. Yatırım fonlarının tüm kategorileri artış gösterirken, en fazla yükseliş %3,32 ile Kıymetli Maden Fonları‘nda yaşandı.

BES Fonları Performansı

BES fonları arasında ise en dikkat çekici artış %4,32 ile yine Kıymetli Madenler kategorisinde görüldü. Bu dönemde tek gerileyen fon ise %0,05 ile Devlet Katkısı fonu oldu.

Haftalık Getiri İstatistikleri

Aşağıda, yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları yer almaktadır:

Yatırım Fonları İstatistikleri

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Yatırım Fonları 0,77 138 52 Borsa Yatırım Fonları 0,91 19 3 Borçlanma Araçları Fonları 0,34 58 18 Fon Sepeti Fonları 0,74 7 5 Hisse Senedi Fonları 0,32 98 41 Karma ve Değişken Fonlar 0,45 133 6 Katılım Fonları 1,07 55 6 Kıymetli Maden Fonları 3,32 80 0 Para Piyasası Fonları 0,78 65 0 Serbest Fon 0,85 94 1

Haftalık Emeklilik Fonları İstatistikleri

Fon Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet) Emeklilik Fonları 0,61 32 60 Başlangıç Fonları 0,70 1 0 Borçlanma Araçları 0,07 2 6 Değişken 0,59 13 10 Devlet Katkısı -0,05 6 6 Endeks 0,41 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,51 4 2 Hisse Senedi 0,60 24 8 Karma 0,96 81 0 Katılım 0,46 26 6 Kıymetli Madenler 4,32 40 0 OKS Katılım 0,49 22 0 OKS Standart 0,10 8 2 Para Piyasası 0,66 13 0 Standart 0,09 10 3 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,89 0 3

(Sürecek)