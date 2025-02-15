Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Performansı: Kıymetli Madenler Öne Çıktı

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,77, BES fonları ise %0,61 değer kazandı. Kıymetli madenler en fazla yükselişi gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 11:13
Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Performansı: Kıymetli Madenler Öne Çıktı

Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Raporu

Bu hafta yatırım fonları ortalama %0,77, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise %0,61 değer kazandı. Yatırım fonlarının tüm kategorileri artış gösterirken, en fazla yükseliş %3,32 ile Kıymetli Maden Fonları‘nda yaşandı.

BES Fonları Performansı

BES fonları arasında ise en dikkat çekici artış %4,32 ile yine Kıymetli Madenler kategorisinde görüldü. Bu dönemde tek gerileyen fon ise %0,05 ile Devlet Katkısı fonu oldu.

Haftalık Getiri İstatistikleri

Aşağıda, yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları yer almaktadır:

Yatırım Fonları İstatistikleri

Fon KategoriHaftalık Getiri %Kazandıran (Adet)Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları0,7713852
Borsa Yatırım Fonları0,91193
Borçlanma Araçları Fonları0,345818
Fon Sepeti Fonları0,7475
Hisse Senedi Fonları0,329841
Karma ve Değişken Fonlar0,451336
Katılım Fonları1,07556
Kıymetli Maden Fonları3,32800
Para Piyasası Fonları0,78650
Serbest Fon0,85941

Haftalık Emeklilik Fonları İstatistikleri

Fon KategoriHaftalık Getiri %Kazandıran (Adet)Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları0,613260
Başlangıç Fonları0,7010
Borçlanma Araçları0,0726
Değişken0,591310
Devlet Katkısı-0,0566
Endeks0,4131
Fon Sepeti Fonu0,5142
Hisse Senedi0,60248
Karma0,96810
Katılım0,46266
Kıymetli Madenler4,32400
OKS Katılım0,49220
OKS Standart0,1082
Para Piyasası0,66130
Standart0,09103
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,8903

(Sürecek)

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