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Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Haftalık Getiriler Yüzde 2,84'e Ulaştı

Bu hafta yatırım ve BES fonları değer kazandı, en yüksek yükseliş hisse senedi fonlarında görüldü.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:05
Yatırım Fonları ve BES Fonlarında Haftalık Getiriler Yüzde 2,84'e Ulaştı

Yatırım Fonları ve BES Fonları Haftalık Performansı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,78 ve BES fonları yüzde 1,83 değer kazandı. Tüm yatırım fonları kazandırırken, en fazla yükseliş yüzde 2,22 ile "Hisse Senedi Fonları" kategorisinde gerçekleşti.

BES Fonlarında Öne Çıkan Yükseliş

BES fonları da genel olarak kazandırdı ve en yüksek artış yüzde 2,84 ile "Endeks" ve "Devlet Katkısı" fonlarında görüldü.

Haftalık Yatırım Fonlarının Detayları

Aşağıda yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları yer almaktadır:

Yatırım Fonları

Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet)
Yatırım Fonları 1,78 151 29
Borsa Yatırım Fonları 2,17 19 1
Borçlanma Araçları Fonları 1,22 76 0
Fon Sepeti Fonları 1,63 70 0
Hisse Senedi Fonları 2,22 126 8
Karma ve Değişken Fonlar 2,17 145 2
Katılım Fonları 1,16 59 0
Kıymetli Maden Fonları 1,92 18 0
Para Piyasası Fonları 0,92 6 4
Serbest Fon 1,81 54 7

Haftalık Emeklilik Fonları

Kategori Haftalık Getiri % Kazandıran (Adet) Kaybettiren (Adet)
Emeklilik Fonları 1,83 75 5
Başlangıç Fonları 0,99 10 0
Borçlanma Araçları 1,62 45 0
Değişken 1,97 39 1
Devlet Katkısı 2,87 12 0
Endeks 2,87 4 0
Fon Sepeti Fonu 2,35 16 0
Hisse Senedi 2,84 32 0
Karma 2,32 9 0
Katılım 0,87 3 1
Kıymetli Madenler 1,69 4 0
Para Piyasası 0,99 3 0
Standart 2,29 3 0
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,31 1 0

Yatırımcılar, bu hafta elde edilen sonuçlarla birlikte fon seçeneklerini daha dikkatli değerlendirebilirler.

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