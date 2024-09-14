Yatırım Fonlarında Haftalık Kayıplar

Yatırımcı Rehberi: Haftalık Kayıplar

Bu hafta yatırım dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu, %23,34 Emeklilik Yatırım Fonları İçin Düşüş Öte yandan Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. bünyesindeki BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, %5,20 düşüşle emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kaybeden fon olarak kaydedildi. Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,696222 -23,34 ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON 0,582663 -16,84 ALLBATROSS PORTFÖY ARMADA SERBEST ÖZEL FON 0,542637 -16,45 STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 0,731207 -15,76 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 37,772169 -13,32 HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 40,322026 -11,76 Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,189309 -5,20 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,6901 -5,11 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,193384 -4,90 Yatırımcıların bu durumu dikkatle değerlendirmesi gerektiği önerilmektedir.