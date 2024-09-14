Yatırım Fonlarında Haftalık Kayıplar

Yatırımcı Rehberi: Haftalık Kayıplar
Bu hafta yatırım dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu, %23,34 Öte yandan Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. bünyesindeki BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, %5,20 düşüşle emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kaybeden fon olarak kaydedildi. Yatırımcıların bu durumu dikkatle değerlendirmesi gerektiği önerilmektedir.
Emeklilik Yatırım Fonları İçin Düşüş
Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler
Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,696222 -23,34 ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON 0,582663 -16,84 ALLBATROSS PORTFÖY ARMADA SERBEST ÖZEL FON 0,542637 -16,45 STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 0,731207 -15,76 HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 37,772169 -13,32 HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 40,322026 -11,76
Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler
Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,189309 -5,20 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,6901 -5,11 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,193384 -4,90
Öte yandan Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. bünyesindeki BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, %5,20 düşüşle emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kaybeden fon olarak kaydedildi.
Yatırımcıların bu durumu dikkatle değerlendirmesi gerektiği önerilmektedir.