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Yatırım Fonlarında Haftalık Kayıplar

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonları ve emeklilik fonları hakkında detaylı bilgiler.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 11:01
Yatırım Fonlarında Haftalık Kayıplar

Yatırımcı Rehberi: Haftalık Kayıplar

Bu hafta yatırım dünyasında önemli gelişmeler yaşandı. Haftanın en çok kaybettiren yatırım fonu, %23,34

Emeklilik Yatırım Fonları İçin Düşüş

Öte yandan Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. bünyesindeki BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, %5,20 düşüşle emeklilik yatırım fonları arasında en fazla kaybeden fon olarak kaydedildi.

Yatırım Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
INVEO PORTFÖY GEDİK YATIRIM SERBEST (TL) ÖZEL FON 1,696222 -23,34
ROTA PORTFÖY ONBİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON 0,582663 -16,84
ALLBATROSS PORTFÖY ARMADA SERBEST ÖZEL FON 0,542637 -16,45
STRATEJİ PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 0,731207 -15,76
HEDEF PORTFÖY ADA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 37,772169 -13,32
HEDEF PORTFÖY ROTA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON 40,322026 -11,76

Emeklilik Fonları Haftalık Kaybettirenler

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,189309 -5,20
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,6901 -5,11
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,193384 -4,90

Yatırımcıların bu durumu dikkatle değerlendirmesi gerektiği önerilmektedir.

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