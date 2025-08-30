Yatırımcı Rehberi: Altın ve Döviz Kazandırdı, BIST 100 Haftayı Gerileyerek Kapattı

Haftalık Piyasa Özeti

Bu hafta yatırım araçları arasında altın ve döviz yatırımcısına kazandırırken, Borsa İstanbul tarafında değer kayıpları öne çıktı.

BIST 100 ve Sektör Endeksleri

BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı. Endeks hafta içinde en düşük 11.262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördü.

Aynı dönemde sektör endeksleri şu şekilde gerçekleşti: mali endeks yüzde 1,01 düşüşle 14.973,86 puan, sanayi endeksi yüzde 0,35 azalışla 14.695,46 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,06 kayıpla 11.209,92 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 0,99 kazançla 25.194,33 puana yükseldi.

Haftanın En Çok Kazandıran ve Kaybettiren Hisseleri

BIST 100’e dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok prim yapan şirket Borusan Boru Sanayi oldu; değer artışı yüzde 28,79 olarak kayda geçti. Bunu yüzde 25,62 ile Destek Finans Faktoring AŞ ve yüzde 21,47 ile Efor Çay Sanayi izledi.

Haftanın en çok değer kaybedenleri arasında ise yüzde 12 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, yüzde 11,09 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 9,58 ile Işıklar Enerji Yapı Holding yer aldı.

Borsada işlem gören en değerli şirketler olarak ise ASELSAN 835.848.000.000 lira, Garanti BBVA 605.220.000.000 lira ve Koç Holding 464.830.000.000 lira piyasa değeriyle öne çıktı.

Altın ve Döviz Kurları

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,20 artışla 4.537,48 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 3,17 yükselişle 30.651 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,33 artışla 41,1510 lira, avronun satış fiyatı yüzde 0,74 yükselişle 48,0231 lira oldu.

Geçen hafta 55,1870 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44 kazançla 55,4280 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,10 artışla 51,3760 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)