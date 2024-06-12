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Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

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Yayın Tarihi: 12.06.2024 00:17
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 00:17
Yatırımını ona yapan parasını beşe katlayacak! Ekonomistler ısrarla işaret etti

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Borsa ve kripto para yatırımcılarından vergi alınacağı ile ilgili iddialar düşüşler yaşanmasına neden olsa da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklamalar piyasalar tarafından olumlu karşılandı, altın fiyatlarında ise yükseliş yaşandı. Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentilerine göre beş sene sonrasında ilk kez faiz indirimi yapıldı ve politika faizi yüzde 25 seviyesine düştü. Altın piyasası merkez bankalarının faiz indirimlerine göre şekillenirken FED faiz kararları da merakla bekleniyor. Haftanın son günü altın yükseliş yaşadı. 

altın piyasası ile ilgili tahminler

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise piyasalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla birlikte piyasaların toparlandığını söyleyen Eryılmaz küresel piyasalardan da işlem vergisi alındığını ama önemli olanın vergi oranı olacağını, vergi oranlarının çok kısa süre içinde yatırımcılarla paylaşılması gerektiğini ve bu şekilde piyasaların daha sağlıklı şekilde devam edebileceğini belirtti. Altın fiyatlarındaki yükselişler devam ederken Eryılmaz ABD tarım dışı istihdam verilerine göre fiyatların şekilleneceğini, eğer veriler tahminlerden az gelirse altının yükseliş yaşayacağını ancak beklenti üstünde gelirse altın baskısının süreceğini ve altın yatırımcılarının FED kararlarını da mutlaka beklemesi gerektiğini vurguladı.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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