Yatırımlık tarım arazisi mahkemeden satışta! 231.000 TL’ye arazi satın alacaksınız

Yatırım yapmak isteyenler ve tarım arazisi satın almak isteyenlere harika haber Samsun’da Ladik tarafından duyuruldu. Samsun Lâdik Sulh Hukuk Mahkemesi satış memurları tarafından resmen yok fiyatına tarım arazisi mahkemeden satışa çıkartıldı İcradan kaynaklı mahkemeden satışa çıkartılmış olan tarım arazisi resmen kaçırılmayacak fırsat niteliğinde. 20 Mart 2024 tarihinde başlayacak olan birinci açık arttırmayı kesinlikle kaçırmayın. İşte detaylar…

231.600 TL’DEN TARIM ARAZİSİ SATILACAK

Bu sefer yatırımlık tarım arazisi fırsatı bankalardan ya da benzeri bir kuruluştan değil ilan.gov.tr üzerinden paylaşıldı. ilan.gov.tr üzerinden Ladik Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından 231.600 TL değerinde tarım arazisi satışa çıkartıldı. %10 KDV oranı uygulanarak satışa çıkartılacak olan bu taşınmaz için birinci açık arttırma tarihi 20 Mart 2024 olarak belirlendi.





20 MART 2024’TE İLK AÇIK ARTTIRMA BAŞLAYACAK

Satışa söz konusu olan 231.600 TL değerindeki taşınmaz için birinci açık artırma tarihi 20 Mart 2024 saat 11:24 olarak belirlendi. Bitiş tarihi ise 27 Mart 2024 saat 11:24 olarak duyuruldu. İkinci açık artırmanın başlangıç tarihi ise 23 Nisan 2024 saat 11:24 olarak duyurulurken bitiş tarihi ve saati ise 30 Nisan 2024 11:24 olarak duyuruldu.