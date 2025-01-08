Yellen: Kovid-19 Teşvikleri Enflasyona ‘Biraz’ Katkı Sağladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Kovid-19 salgını sırasında sağlanan teşvikler için yapılan harcamaların enflasyona ‘biraz’ katkıda bulunmuş olabileceğini belirtti.

Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda, enflasyon oranının düştüğünü ve şu anda ABD Merkez Bankası (Fed) hedeflerine oldukça yakın olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin başlangıcında yaşanan ‘kontrolden çıkmış’ bir salgına dikkat çekti.

Yellen, salgın döneminde işsizlik oranının arttığını vurguladı ve “Ailelerini doyurabilmek için gıda bankalarında sıraya giren insanlar gördük. Bu acıyı hafifletmek için para harcamak gerçekten önemliydi.” dedi.

Enflasyonun Temel Sebepleri

Kovid-19 teşviklerinden kaynaklanan harcamaların enflasyonu etkileyip etkilemediği sorusuna Yellen, ‘biraz katkıda bulunmuş olabilir, ancak genel olarak enflasyon arz yönlü bir olguydu’ değerlendirmesinde bulundu. Yellen, salgın döneminde yaşanan büyük tedarik zinciri sorunlarına ve talep gören ürünlerdeki kıtlıklara dikkat çekerek, “Bence enflasyondaki önemli faktör de bu kıtlıkların fiyatları çok yükseltmeye başlamasıydı.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, Yellen iş gücü piyasasının soğuduğunu ancak genel olarak iyi durumda olduğunu ifade etti. Güçlü verilerin faiz oranlarının beklenenden daha yüksek kalabileceğini gösterdiğini de sözlerine ekledi.