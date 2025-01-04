Yemek Kartlarının Kullanım Alanında Değişiklik Yok

Yemek Kartları Kullanımında Değişiklik Yok

Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) son düzenlemesi ile yemek kartlarının kullanım alanlarının genişleyeceğini bildirdi. Piyade, "Var olan kullanım alanları kapalı network ile sınırlı olan yemek kartlarının, restoran, pastane, büfe, market, kafe gibi noktalar için herhangi bir sınırlama söz konusu değildir," ifadelerini kullandı.

Yeni Düzenleme Çalışanların Yanında

Piyade, SGK'nın yeni düzenlemesinin, mevcut ekonomik koşullarda çalışanları ve işverenleri zor durumda bırakacak bir adım olmadığını vurguladı. "Düzenleme sayesinde yemek ödeneklerinin çalışan lehine artırılması sağlanacak," diye ekledi.

Danıştay Kararı ve Primsiz Kullanım

Piyade, Danıştay'ın son kararı ile yemek kartlarından prim alınmasının engellendiğini belirtti. "SGK, 5510 sayılı Kanunun 80. maddesinin B bendine uygun olarak, yemek kartları prim mükellefiyetinden muaf tutulmuştur," dedi.

Kapsamlı Kullanım İmkanları

Piyade, "31 Aralık 2024'te yayınlanan genelgenin 2.1.4 maddesinde açıkça ifade edildiği gibi 'nakit veya nakit yerine geçecek şekilde' kullanılması mümkün, bu da tüm sektörlerde geçerli olduğu anlamına geliyor," diye belirtti. Ancak, yemek kartlarının banka posları ve ATM'lerde kullanılamayacağını sözlerine ekledi.

Piyade, "Yemek kartları yalnızca yemek ve gıdayla sınırlı olduğu için herhangi bir limite tabi değildir. Elektronik kontrol altyapısı ile kayıtlı bir sistemi destekleyen yemek kartları, 30 yıldır ayni yardım kapsamında primden muaftır," ifadelerini kullandı.