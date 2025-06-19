Yeni Düzenlemelerle Güneş Enerjisi Projelerinde Verimlilik Artışı Bekleniyor

Güneş Enerjisi Projelerine Hız Kazandıracak Yenilikler

Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni kanun teklifinin güneş enerji projelerinin uygulanmasında önemli bir etki yaratacağını vurguladı. Bu düzenlemeler sayesinde, projelerin daha hızlı ve verimli bir şekilde hayata geçirileceği öngörülüyor.

İlgili Süreçlerin Kolaylaşması

Demirdağ, yeni teklifin sektördeki süreçleri sadeleştireceğine ve projelere yönelik izinlerin daha erişilebilir hale geleceğine dikkat çekti. Güneş enerjisi sektöründe 2014 yılından bu yana önemli adımlar atıldığına, ancak zamanla bürokratik engellerin arttığına vurgu yaptı.

“Yatırımcılar aynı projeyle ilgili farklı aşamalarda defalarca onay almak zorunda kalıyordu. Bu durum, güneş enerjisi santrali (GES) yatırımcılarının önünü tıkıyordu” diyen Demirdağ, yeni düzenlemelerin bu sorunu azaltacağını belirtti.

Ekonomik Tasarruf ve Yerli Kaynakların Güçlenmesi

Demirdağ, Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'nin güneş enerjisi alanında 50 gigavat kapasite tahsis edebileceğini, mevcut kapasitenin ise 22 gigavat seviyelerinde olduğunu duyurdu. “Kapasite tahsisiyle birlikte izinlerin de aynı hızda ilerlemesi gerekmekte,” diyen Demirdağ, 2024 yılı itibariyle yenilenebilir enerji sayesinde Türkiye'nin 12 milyar dolarlık tasarruf sağlayacağını belirtti.

İzin Süreçlerinin Eş Zamanlı İlerlemesi

Kanun teklifinin Meclisten bir an önce geçmesini beklediklerini ifade eden Demirdağ, yapı ruhsatı gibi teknik onayların doğrudan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlanmasının önemine dikkat çekti. “Artık ÇED süreciyle imar süreci aynı anda başlayabilecek. Bu da zaman kaybını önleyecek.” şeklinde konuştu.

GENSED Yeniden Yapılanıyor

GENSED'in adının “Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği” olarak değiştiğini açıklayan Demirdağ, yeni yönetimle birlikte enerji depolama sistemlerine de odaklanacaklarını belirtti. “Depolama, enerji sistemine esneklik kazandırıyor ve bu sayede daha hızlı yanıt veren bir altyapı oluşturulabiliyor,” dedi. Türkiye'deki üretim fazlalığı ve açığı gibi dengesizliklerin depolama ile giderileceğini söyledi.

Sonuç ve Gelecek Beklentileri

Demirdağ, yenilenebilir enerji ile ürettiğimiz elektriği depolayıp istediğimiz zaman satabilmenin önemini vurguladı. Ayrıca, bu yaklaşımın doğal gaz ve kömür ithalatını azaltacağına dair kanun teklifinin gerekçelerinde açık hedefler bulunduğunu dile getirdi.

Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, AA muhabirine, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine dair değerlendirmede bulundu.

Güneş Enerjisi ve Depolama Sanayicileri Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, AA muhabirine, enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine dair değerlendirmede bulundu.