Samsung'un Yeni Galaxy Z Serisi, Teknosa'da!

Samsung, yeni Galaxy Z Serisi akıllı telefonlarını, Teknosa mağazalarının tümünde kullanıcılarla buluşturdu.

Özel Kampanya Detayları

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tanıtıma özel kampanya kapsamında Galaxy Z Fold6 için 8 bin liralık takas desteği ve hediye kalemli kılıf, Galaxy Z Flip6 için ise 5 bin liralık takas desteği ve yüzüklü kılıf hediyesi sunuluyor.

Kullanıcı Deneyimi

Kullanıcılar, Samsung'un yapay zekayı mobil cihaza entegre eden yeni Galaxy Z Serisi akıllı telefonlarını, Teknosa'nın Türkiye genelindeki 64 ildeki 190'a yakın mağazasında yakından deneyimleyebilmekte.

Performans ve Özellikler

Galaxy Z Serisi, geniş ekranı ile dikkat çeken Galaxy Z Fold6 ve "FlexWindow" özelliği ile öne çıkan Galaxy Z Flip6 gibi çeşitli yenilikler sunarak, kullanıcıların yapay zeka yeteneklerini üst düzeyde deneyimlemelerini sağlıyor.

Samsung Galaxy Z Serisi, yeni iletişim, üretkenlik ve yaratıcılık çağına ivme kazandıran güçlü, akıllı ve dayanıklı katlanabilir telefon deneyimi ile kullanıcılarına hizmet veriyor.

Uzun Süreli Destek

Seri için şirket, kullanıcılara 7 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri ve 7 nesil boyunca işletim sistemi güncellemeleri de taahhüt ediyor.

Renk Seçenekleri

Galaxy Z Fold6, gümüş, pembe ve lacivert renk seçenekleriyle; Galaxy Z Flip6 ise gümüş, sarı, mavi ve mint yeşili renkleriyle sunulmakta.

Kampanya Bilgisi

Samsung'un yapay zekayı mobil cihazlara taşıyan Galaxy AI ile yeni bir deneyim sunan Galaxy Z Serisi, daha ince, daha hafif ve daha güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Ürünler, tüm Teknosa mağazasında, 28 Temmuz'a kadar tanıtım kampanyası kapsamında satın alınabilir.