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Yeni GAP Eylem Planı 570 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Bakan Kacır, Yeni GAP Eylem Planı’nın 570 bin 246 kişiye istihdam yaratacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 13:40
Yeni GAP Eylem Planı 570 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak

Bakan Kacır'dan Yeni GAP Eylem Planı Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Hüseyin Kacır, yeni Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Eylem Planı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Kacır, bu eylem planının 570 bin 246 kişiye istihdam yaratacağını belirtirken, bölgedeki ekonomik kalkınmanın destekleneceğine vurgu yaptı.

İstihdam ve Ekonomik Gelişim

Bakan Kacır, GAP Eylem Planı'nın bölgedeki işsizlik sorununa çözüm sunacağını ifade etti. Planın hayata geçirilmesi ile birlikte, yerel halkın ekonomisine önemli katkılarda bulunulacağını dile getirdi.

Hedefler ve Beklentiler

Yeni GAP Eylem Planı ile birlikte, tarım, sanayi ve diğer sektörlerdeki gelişmelerin hızlandırılması hedefleniyor. Bakan Kacır, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli adımların atılacağını ve tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını sözlerine ekledi.

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