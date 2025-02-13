Yeni YEKA Sahalarının Duyuru Takvimi Öne Çekilebilir

TÜREB'den Yeni YEKA Sahaları Açıklaması

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ocaktan bu yana üstünde çalıştığı yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) sahalarının duyuru takviminin öne çekilebileceğini açıkladı. Erden, "İhalelerin proje sahalarına ilişkin ön bilgiler ekim, kasım aylarını beklemeden nisan-haziran döneminde verilecek" dedi.

Bakanlık Çalışmaları Devam Ediyor

Erden, Bakanlığın, sahaların nerede olduğuna ve kapasitelerine yönelik çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. "Sahaların nerede olduğu belli. Kapasiteleri ve daha sonra nasıl taksim edileceğini çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Yabancı yatırımların yeniden artmaya başladığına dikkat çeken Erden, ilk kez Çinli bir yatırımcının da bu süreçte aktif rol aldığını ifade etti.

Türkiye'nin Rüzgar Enerjisi Hedefleri

Bakanlığa ilettikleri talepler arasında, her yıl YEKA projeleri açıklanırken bir sonraki yılın planının duyurulması olduğunu belirten Erden, yabancı yatırımcılar için bu durumun önemine dikkat çekti.

Türkiye, WindEurope Etkinliğine Ev Sahipliği Yapmayı Hedefliyor

Erden, Türkiye'nin 2026 yılı için aday olduğu WindEurope etkinliğine ev sahipliği yapmak istediğini söyledi. Türkiye'nin 11 şehir arasında ikinci sırada yer aldığını belirten Erden, WindEurope tarafından düzenlenen büyük etkinliklerin sektöre büyük katkı sağladığını vurguladı.

Etkinlik Hazırlıkları Sürüyor

"Bunun önemli bir sinerji oluşturacağını düşünüyorum" diyen Erden, etkinliklerin tanıtım sürecinin eylül veya ekim aylarında tamamlanacağını ve haziran-temmuz'a kadar tanıtım faaliyetlerine hız vereceklerini belirtti.

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı İbrahim Erden (ortada), TÜREB'in pazar günü Ankara'da gerçekleştireceği Genel Kurul öncesinde İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.