Yeni yılda ÖTV'siz sıfır araçlar listesi! Listeye bakanın başı dönecek

ÖTV'siz araçlar listesi geldi! Limitler yeni senede güncellendi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan son düzenlemelere göre geçmişte 1 milyon 4 bin TL olarak uygulanan ÖTV indirimi yeni senede yüzde 58.46 oranında yükselerek 1 milyon 591 bin 200 TL'ye çıktı. Resmi Gazete aracılığıyla paylaşılan son düzenlemelere göre engelli derecesi yüzde 90 veya üstünde olan kişiler 1 milyon 591 bin TL indirimden faydalanabilecek. Sıfır araçları ÖTV muafiyetiyle almak isteyen vatandaşların bazı şartları taşıması gerekiyor. Araç türleri de şartlara dahil oluyor. ÖTV Kanunu kapsamında 1600 santimetre küp veya altında motor silindir hacmine sahip olan araç, panelvan, pick-up, arazi aracı, ATV ya da benzeri araçlar eşya taşımaya mahsus, 2800 santimetre küp veya altındaki motor silindir hacmine sahip olan kamyonet, pick-up, panelvan ya da diğer taşıtlar, motosikletler, engelli raporu yüzde 40 ve üstünde olan kişilerin kendi, engelli raporu yüzde 90 ve üstünde olan kişilerin kendileri ve üçüncü dereceye kadar yakınları ÖTV muafiyetiyle araç satın alabiliyor. Kişinin engel sebebi önemsenmiyor. ÖTV muafiyetinden faydalanmak için tam teşekküllü bir hastaneden engel raporu alınması ve oranın yüzde 90 ve üstünde olması gerekiyor.





Engel durumu yüzde 40 ile yüzde 90 arasında olan kişiler aracı sadece kendileri kullanabiliyor. Yüzde 90 üstünde engelli raporu olan kişilerin yakınları da ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor. Engelli raporu olan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaş üstü olması gerekiyor. Yüzde 90'dan daha düşük engel raporu olan kişiler araçta aksam değişikliği yapıp ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor ve bu kişilerin H sınıfı ehliyeti olması gerekiyor. Aracı kullanabilecek kişilerin ruhsatında isimleri yazılıyor, bu kişi harici aracı kullanan kişilere ceza veriliyor. ÖTV muafiyeti bir araç için beş sene uygulanıyor, beş sene içinde araç değiştirilirse ÖTV ödenmesi zorunlu kılınıyor. Sigorta kapsamında araç kullanılamaz hale gelir ve raporla belirlenirse beş sene öncesinde kişi tekrar muafiyetten faydalanabiliyor. ÖTV yani Özel Tüketim Vergisi devletin aldığı vergi kalemlerinden bir tanesidir. İlk olarak Avrupa Birliği uyum kapsamında yapılan kanunla ortaya çıkmıştır ve aynı amaçla 2002 senesinde kanunla kabul edilmiştir. Engelli vatandaşların faydalandığı ÖTV muafiyetinden yararlanılabilen araçlar ve fiyatlarına https://otvhesapla.engelliler.gen.tr/ internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.