Yenilenmiş Ürünlerin Kaydı Zorunlu Hale Getirildi

Yenilenmiş Ürünlerin Ticaret Bakanlığı'na Kaydı Zorunlu Oldu

Tüketici güvenliğini sağlamak amacıyla, yenilenmiş ürünlerin elektronik kimlik bilgileri Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulacak bir bilgi sistemine kaydedilecek.

Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Ticaret Bakanlığı, "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe aldı. Bu düzenlemeyle, ikinci el cep telefonu pazarındaki kayıtdışılık ve güvensizlik ortadan kaldırılacak.

İkinci El Ürünlerin Ekonomiye Kazandırılması

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bu düzenlemeyle birlikte kullanım ömrü dolmamış teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması ve tüketicilerin daha uygun fiyatlarla güvenli bir şekilde ikinci el ürün edinmeleri hedefleniyor.

Genişletilmiş Ürün Listesi ve Güvenilirlik

2021 yılında yapılan ek düzenlemelerle yenilenmiş malların satışına yönelik liste genişletilmiş, cep telefonu ve tabletlerin yanı sıra akıllı saatler, bilgisayarlar, oyun konsolları ve modemler de dahil edilmiştir.

Yenileme Yetkisi ve Denetim

Yeni yönetmelikle, yenileme merkezleri ile belirli ticari işletmelere yenileme yetkisi verilerek, TSE hizmet yeterlilik belgesi olan işletmelerin sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu yetkinin devri yasaklanarak, yalnızca yetkin işletmelerin hizmet sunması sağlanacaktır.

Hukuki Aykırılıklara Yaptırımlar

Açıklamalarda, hukuki aykırılıklara karşı adil ve orantılı yaptırımlar öngörüldüğü belirtilerek, belge iptali ve askıya alma gibi uygulamaların hayata geçirileceği ifade edilmiştir.

Sektörde Şeffaflık ve Başarılı Geçiş Süreci

Kullanılmış ürünlerin kayda alınmasının önemi vurgulanarak, tüm bu düzenlemelerin sektörde şeffaf bir ticari atmosfer oluşmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir. Yeni düzenlemenin uygulama detaylarının Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacağı, geçiş sürecinden sonra yürürlüğe gireceği bilgisi verilmiştir.