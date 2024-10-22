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Yerli Sentetik Boden Yağı ile Demir Yolu Aşınmalarına Çözüm

TCDD ve Koçak Speedol, yerli grafitli sentetik boden yağı üretimi için işbirliği anlaşması imzaladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:09
Yerli Sentetik Boden Yağı ile Demir Yolu Aşınmalarına Çözüm

Yerli Uygulama ile Aşınmalara Son

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Koçak Speedol arasında Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağı üretimi için önemli bir anlaşma imzalandı.

Aşınmalara Karşı Yenilikçi Çözüm

Demir yolu araçlarında tekerlek ve ray arasındaki sürtünmeden kaynaklanan aşınmalar için yerli ve milli bir çözüm geliştirildi. Bu gelişme, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında duyuruldu.

İmzalar Atıldı

İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşen törende, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ile Koçak Speedol yetkilisi Yusuf Koçak, işbirliği anlaşmasına imza attılar. Bu anlaşma ile Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağının geliştirilmesi ve saha testleri için işbirliği yapılacak.

Aşınmaları Azaltma Amacı

Sentetik boden yağı, Türkiye'deki demir yolu araçlarının teker ve ray arasındaki aşınmaları azaltmak için kullanılacak. Bu yağ, araç hareket halindeyken yüksek basınçla püskürtülerek uygulanacak.

Dış Bağımlılığı Azaltacak

Ufuk Yalçın, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Bu ürünün yerli üretimi dışa bağımlılığı azaltacak ve sektöre katma değer sağlayacaktır. Ayrıca bu başarı, döviz tasarrufu ve yerli demir yolu sektörünün gelişiminde önemli bir rol oynayacaktır," dedi.

Maliyet Bilgisi

Yalçın, TCDD tarafından işletilen trenlerde yılda yaklaşık 30 ton boden yağı kullanıldığını belirterek, bunun maliyetinin yaklaşık 300 bin avro civarında olduğunu aktardı. Yerli üretimle birlikte bu maliyetin düşeceği öngörülüyor.

Sürdürülebilirlik vurgusu

Yerli ve milli demir yolu sanayisine desteğini sürdüreceklerini vurgulayan Yalçın, doğa dostu ürünler kullanmaya özen göstereceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı...

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı. Fuar kapsamında, demir yolu araçlarında ray ve tekerleğin sürtünmesinden kaynaklanan aşınmalara yönelik geliştirilen yerli ve milli çözüm için imzalar atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Koçak Speedol firması arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla "Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağı" üretimi için start verildi. İmza törenine TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın (solda ) ile Koçak Speedol yetkilisi Yusuf Koçak (sağda) katıldı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı...

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı. Fuar kapsamında, demir yolu araçlarında ray ve tekerleğin sürtünmesinden kaynaklanan aşınmalara yönelik geliştirilen yerli ve milli çözüm için imzalar atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Koçak Speedol firması arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla "Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağı" üretimi için start verildi. İmza törenine TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın (solda ) ile Koçak Speedol yetkilisi Yusuf Koçak (sağda) katıldı.

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