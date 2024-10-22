Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Rekor Kırdı

Yerli Turistler Nisan-Haziran Döneminde 103,1 Milyar Lira Harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı ikinci çeyrek yurt içi turizm verilerini açıkladı. Verilere göre, yerli turistlerin yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre %115,8 artarak 103 milyar 114 milyon 141 bin lira seviyesine ulaştı.

Seyahat Nedenleri ve Geceleme İstatistikleri

Nisan ile Haziran ayları arasında, seyahate çıkan 16 milyon 148 bin kişi bulunuyordu. Bu kişiler, bir veya daha fazla geceleme yaparak yurt içinde toplam 19 milyon 830 bin seyahat118 milyon 258 bin olarak kaydedildi ve ortalama geceleme sayısı 6 olarak belirlendi.

Harcamalar ve Dağılımı

Yerli turistlerin seyahat harcamalarının dağılımı incelendiğinde, harcamaların %90'ını oluşturan 92 milyar 772 milyon 553 bin lira kişisel harcamalardan, %10'unu oluşturan 10 milyar 341 milyon 588 bin lira ise paket tur harcamalarından gelmektedir. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 5 bin 200 lira olarak belirlendi.

Bütçenin Dağılımı

Yerli turistlerin toplam seyahat harcamalarında en fazla pay, %33,1 ile yeme-içme, %27,3 ile ulaştırma ve %14,1 ile konaklamaya ayrıldı. Bu harcamaların, geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları ise yeme-içmede %117,1, ulaştırmada %123 ve konaklamada %112,2 olarak kaydedildi.

Yakınları Ziyaretler Öne Çıktı

Nisan-Haziran döneminde, seyahat sebepleri arasında en fazla tercih edileni %62,4 ile yakınları ziyaret oldu. Bunu %31,6 ile "gezi, eğlence, tatil" ve %2,7 ile "sağlık" seyahatleri izledi. Seyahate çıkanların en çok konakladıkları yer ise, 86 milyon 604 bin geceleme ile arkadaş veya akraba evleri oldu. İkinci sırada, 13 milyon 925 bin geceleme sayısıyla kendi evleri, üçüncü sırada ise 10 milyon 308 bin geceleme ile oteller yer aldı.