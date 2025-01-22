Yerli Turistlerin Seyahat Harcamaları Yüzde 79,7 Arttı

Yerli Turistlerin Harcamasında Büyük Artış

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde, Türkiye içinde bulunan yerli turistler toplam 204,9 milyar lira seyahat harcaması yaptı. Bu tutarın yüzde 83,8'ini kişisel harcamalar, yüzde 16,2'sini ise paket tur harcamaları oluşturdu.

İstatistikler Ne Diyor?

Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz-Eylül 2024 dönemine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Verilere göre, yerli turistler bu dönemde 20 milyon 453 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptığı toplam seyahat sayısı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 artışla 25 milyon 684 bin olarak kaydedildi.

Geceleme ve Harcama Verileri

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar toplam 224 milyon 68 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,7 olarak belirlenirken, seyahat başına ortalama harcama 7 bin 977 lira oldu. Seyahat harcamalarının detaylarına bakıldığında; 171 milyar 783 milyon 134 bin lira kişisel harcamalar, 33 milyar 100 milyon 241 bin lira paket tur harcamalarına ait oldu.

Harcama Dağılımı

Toplam seyahat harcamalarında en büyük pay, yüzde 30,1 ile yeme ve içme, yüzde 20,7 ile konaklama ve yüzde 20,6 ile ulaştırmadan geldi. Yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,6, konaklama harcamalarında ise yüzde 71,4 artış yaşandı.

Yakınları Ziyaret Amacıyla Seyahat

Temmuz-Eylül 2024 döneminde yapılan seyahatlerin yüzde 47,9'u "yakınları ziyaret" amacıyla gerçekleşirken, yüzde 47,3 ile "gezi, eğlence, tatil" ve yüzde 2,2 ile "sağlık" amaçlı seyahatler takip etti. Seyahat edenler, en çok arkadaş veya akraba evinde kalmayı tercih etti; bu kalış süresi 135 milyon 889 bin gece ile kayıtlara geçti. Kendi evinde 46 milyon 340 bin geceleme ile ikinci, otel de 24 milyon 19 bin geceleme ile üçüncü sırada yer aldı.