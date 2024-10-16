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Yerli ve Milli Çözümlerle Bilgi Güvenliği Sağlanabilir

Türksat Genel Müdürü, yerli ürünlerin önemini vurguladı ve dijitalleşme alanındaki gelişmeleri aktardı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:21
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:21
Yerli ve Milli Çözümlerle Bilgi Güvenliği Sağlanabilir

Yerli ve Milli Ürünlerle Bilgi Güvenliği

Türksat Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Atalay, bilgi güvenliğinde yerli ve milli çözümlerin esası olduğunu belirtti.

Konferansta Yapılan Açıklamalar

Atalay, "Yerli ve milli ürün ile çözümler olmadan bilgi güvenliğini sağlayamazsınız. Kurumlarımız yerli ve milli çözümleri kullanmalı," şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Haberleşmede Siber Dayanıklılık Paneli de düzenlendi.

Bilgi Güvenliğinin Temel Unsurları

Konuşmasının devamında, bilgi güvenliğinin mahremiyet, bütünlük ve erişilebilirlik olmak üzere üç temel ayağına vurgu yapan Atalay, "Erişilebilir olmalı, bilgi bütünlüğünü sağlamalı, mahremiyeti korumalıyız. Yerli ve milli ürünler olmadan bu sağlanamaz," dedi.

Dijital Dönüşüm ve Türkiye'nin Durumu

Atalay, dünyada yaklaşık 4,5 milyar insanın internete bağlı olduğunu ve önümüzdeki dönemde dijital altyapıya bağlı nesne sayısının 50 milyara ulaşacağını aktardı. Türkiye'nin, dijitalleşme alanında özellikle bankacılık ve sağlık gibi konularda öncü ülkelerden biri olduğunu vurguladı. "Sağlıkta dijitalleşmede ilk üçteyiz," ifadesini kullandı.

Kendi Silahlarımızı Geliştirmeliyiz

Atalay, bilgi güvenliğinin aslen bir savunma meselesi olduğunu belirterek, "Dijital dünyada kendi milli ürünlerimizi üretmek zorundayız," dedi. Kurumsal güvenliği sağlamak adına yerli çözümlerin kullanımı ve geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türksat'ın bu alanda her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

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