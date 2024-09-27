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Yeşil Dönüşüm: Türkiye için Yeni Yatırım Fırsatları

Yeşil dönüşüm, Türkiye'ye büyük yatırımlar çekmek için eşsiz fırsatlar sunuyor. Enerji alanında yenilikçi stratejiler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:27
Yeşil Dönüşüm: Türkiye için Yeni Yatırım Fırsatları

Yeşil Dönüşüm ve Yatırım Fırsatları

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Ekonomi ve Özel Sektörün Geliştirilmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan M. Lund, Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine vurgu yaparak, "Yeşil dönüşüm, Türkiye'ye önemli miktarda yatırım için eşsiz bir fırsat sunuyor," dedi.

Yatırım Danışma Konseyi ve Stratejiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Yatırım Danışma Konseyi için İstanbul'da bulunan Lund, toplantının Türkiye'nin yatırım ortamına yönelik stratejilere odaklanacağını açıkladı.

Lund, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uyguladığı ekonomik istikrar tedbirleri sayesinde imalat, iklim girişimleri, KOBİ finansmanı ve dijital altyapı gibi alanlarda yeni fırsatlar oluştuğunu belirtti.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

2022 ve 2023 yıllarında, gelişmekte olan piyasalarda yenilenebilir enerjiye toplam 336 milyar dolarlık yatırım projelerinin açıklandığına dikkat çeken Lund, Türkiye'nin bu doğrultuda elverişli bir makroekonomik ortama ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Lund, "Yatırımcı ilgisinin artırılması için Türkiye'nin mevcut tarife garantisi programını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmesi gerekiyor. Bu, daha fazla geliştiriciyi çekmek için gereklidir," diye ekledi.

Türkiye'nin Fırsatları ve IFC'nin Rolü

Türkiye'nin genç ve dinamik iş gücü ile birçok sektörde dünya standartlarında şirketlere sahip olduğunu vurgulayan Lund, çeşitli sektörlerde önemli potansiyeller bulunduğunu bildirdi.

IFC'nin Türkiye'nin Orta Vadeli Planı ile tamamen uyumlu stratejiler geliştirdiğini belirten Lund, finansmana erişimin iyileştirilmesi, rekabet gücünün artırılması ve sürdürülebilir altyapıya yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Son yıllarda Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımların azaldığını belirten Lund, bu durumun yeniden canlandırılması için özel sektörün daha elverişli bir iş ortamına sahip olması gerektiğini ifade etti.

Lund, "Bu, düzenleyici yüklerin azaltılması ve makroekonomik istikrarın korunmasını gerektiriyor," dedi. Ayrıca, IFC'nin otomotiv sektörüne yönelik projeler geliştirmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği yaptığını sözlerine ekledi.

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Ekonomi ve Özel Sektörün Geliştirilmesinden Sorumlu Başkan...

Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Ekonomi ve Özel Sektörün Geliştirilmesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Susan M. Lund, Türkiye'nin, enerji sepetinde yenilenebilir kaynakların payını artırma hedefine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

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