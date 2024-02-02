Yılda bir gelen sıfır araç kampanyası! Renault Megane'da ağızları açık bırakan fiyat

Türkiye'de otomobil satışları her yıl bir önceki yıla göre artış gösterse de sektör uzmanları 2024 yılında düşüş bekliyor.





Renault, Megane modeline özel yılbaşı indirim kampanyası başlattığını duyurdu. 2024 yılında yeni araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar otomobil firmalarının düzenlediği kampanyaları yakından takip ederken, Renault da Megane modeli için kampanyasını gündeme getirdi.

Bu analizin ardından otomobil firmalarının düzenlediği kampanyalar ivme kazandıkça yeni araç sahibi vatandaşlar da yakından izlemeye devam edecek.





Her ne kadar farklı otomobil firmaları farklı modelleriyle öne çıksa da Renault'un en öne çıkan modellerinden biri de Megane. Türkiye'de ciddi bir pazara sahip olan Renault Megane Sedan'ın yeni kilometreli araçlarının fiyatları halen sıklıkla araştırılıyor. Renault Megane Sedan için açıklanan yeni fiyat listesi birçok kişiyi şaşırttı.

Güncel Renault Megane Sedan fiyat listesi şu şekilde;

Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg: 1.051.900 TL

-Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.154.000 TL

-Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.175.000 TL

-Renault Megane Sedan Touch 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.287.900 TL

-Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.467.000 TL

-Renault Megane Sedan Icon 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.359.000 TL

-Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.538.900 TL