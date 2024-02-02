Yılda bir gelen sıfır araç kampanyası! Renault Megane'da ağızları açık bırakan fiyat

Türkiye'de her sene otomobil satışlarında ciddi artış görülmektedir. Fakat uzmanlar,2024 yılında otomobil satışlarında bir durgunluk beklediklerini belirtti. Renault Megane fiyatları ise herkesi şaşırttı! İşte ayrıntılar.

Yılda bir gelen sıfır araç kampanyası! Renault Megane'da ağızları açık bırakan fiyat
Yayın Tarihi:

Türkiye'de otomobil satışları her yıl bir önceki yıla göre artış gösterse de sektör uzmanları 2024 yılında düşüş bekliyor.

megane

Renault, Megane modeline özel yılbaşı indirim kampanyası başlattığını duyurdu. 2024 yılında yeni araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar otomobil firmalarının düzenlediği kampanyaları yakından takip ederken, Renault da Megane modeli için kampanyasını gündeme getirdi.

Bu analizin ardından otomobil firmalarının düzenlediği kampanyalar ivme kazandıkça yeni araç sahibi vatandaşlar da yakından izlemeye devam edecek.

megane

Her ne kadar farklı otomobil firmaları farklı modelleriyle öne çıksa da Renault'un en öne çıkan modellerinden biri de Megane. Türkiye'de ciddi bir pazara sahip olan Renault Megane Sedan'ın yeni kilometreli araçlarının fiyatları halen sıklıkla araştırılıyor. Renault Megane Sedan için açıklanan yeni fiyat listesi birçok kişiyi şaşırttı.

Güncel Renault Megane Sedan fiyat listesi şu şekilde;

Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg: 1.051.900 TL

-Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.154.000 TL

-Renault Megane Sedan Joy Comfort 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.175.000 TL

-Renault Megane Sedan Touch 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.287.900 TL

-Renault Megane Sedan Touch 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.467.000 TL

-Renault Megane Sedan Icon 1.3 Tce EDC 140 bg: 1.359.000 TL

-Renault Megane Sedan Icon 1.5 Blue Dci EDC 115 bg: 1.538.900 TL

Öne Çıkanlar
Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenin talih kuşu başına kondu! 45.500 TL’ye arsanız hazır Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenin talih kuşu başına kondu! 45.500 TL’ye arsanız hazır
25.000 TL'niz varsa arsanız hazır! İhaleye son 12 gün kaldı 25.000 TL'niz varsa arsanız hazır! İhaleye son 12 gün kaldı
İzmir’de 41.000 TL’ye arsa sahibi olmak mümkün! Şansı kaçırmamanız için son üç gününüz kaldı İzmir’de 41.000 TL’ye arsa sahibi olmak mümkün! Şansı kaçırmamanız için son üç gününüz kaldı
Çok Okunanlar
Aylık 2.355 TL öderim diyene anında onaylı 300.000 TL kredi! Başvurular açıldı Aylık 2.355 TL öderim diyene anında onaylı 300.000 TL kredi! Başvurular açıldı Bakanlıktan sevindiren haber! 5.097 TL yerine 7.608 TL ödenecek Bakanlıktan sevindiren haber! 5.097 TL yerine 7.608 TL ödenecek e-Devlet'ten başvurusu onaylananlar yaşadı! PTT'ye gidip hemen paranızı alın e-Devlet'ten başvurusu onaylananlar yaşadı! PTT'ye gidip hemen paranızı alın Opel ay sonunda gemileri yaktı! O modelini 1 milyon TL'den ucuza satıyor Opel ay sonunda gemileri yaktı! O modelini 1 milyon TL'den ucuza satıyor Yapı Kredi para musluğunu açtı! 3 yıl söz verene devasa rakam ödenecek Yapı Kredi para musluğunu açtı! 3 yıl söz verene devasa rakam ödenecek Kia indirimin kralını yaptı! 250 bin TL'lik indirimle en ucuzlara adını yazdırdı Kia indirimin kralını yaptı! 250 bin TL'lik indirimle en ucuzlara adını yazdırdı