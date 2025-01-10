Yılmaz: Ekonomide Olumlu İvme Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iş gücü istatistiklerini değerlendirerek Türkiye'nin güçlü ekonomik performansını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 12:08
Yılmaz: Ekonomide Olumlu İvme Devam Ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İş Gücü İstatistiklerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki olumlu ivmenin, işgücü piyasası ve sanayi üretimindeki güçlü performansla desteklenmeye devam ettiğini ifade etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Kasım 2024'e ait iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik Oranı Düşüyor

Yılmaz, mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranının kasım ayında bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6’ya gerilediğini belirtti. Ayrıca, 2024 yılı kasım ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 986 bin yeni istihdam sağlandığını kaydetti.

Kadınlar ve Gençlerde İşsizlik Düşüyor

Yılmaz, kadınlar için işsizlik oranının geçen aya göre 0,5 puan azaldığını ve gençlerdeki işsizlik oranındaki düşüşün son iki ayda 1 puana ulaştığını bildirdi.

Sanayi Üretiminde Artış

Türkiye'nin sanayi üretiminde de toparlanma gözlemlendiğini belirten Yılmaz, kasım ayında aylık bazda yüzde 2,9, yıllık bazda ise yüzde 1,5 oranında artış kaydedildiğini aktardı.

Yılmaz ayrıca, kararlı bir şekilde uyguladıkları politikalarla enflasyonu düşürme hedefiyle dengeli büyüme yaklaşımını benimseyerek istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmayı amaçladıklarını vurguladı. Nihai hedeflerinin ise kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı sosyal refah sağlamak olduğunu söyledi.

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