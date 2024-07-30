Yönetici Sorumluluk Sigortaları: Artan Limitler ve Genişleyen Kapsam

Yönetici Sorumluluk Sigortalarında Değişim

Yönetici sorumluluk sigortalarının (D&O) kapsamı genişlerken, limitlerin de arttığı bildirildi. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Murat Çiftçi, bu etkileyici gelişmeleri ve sigortaların iş dünyasındaki önemini vurguladı.

Ekonomik Belirsizlikler ve Risk Yönetimi

Çiftçi, "Yönetici sorumluluk sigortaları, yöneticilere kişisel mali koruma ve hukuki destek sunarak, iş dünyasında belirsizliklerle başa çıkmalarına yardımcı oluyor." dedi. Bu sigortalar, şirketleri iflas, kapanma ya da itibar sarsılması gibi risklere karşı koruyor.

2024 Yılı İtibarıyla Yenilikler

2024'te poliçelere siber riskler, veri güvenliği ve vergi muafiyeti gibi yeni nesil risklerin dahil edildiğini belirten Çiftçi, "Bu durum, genel risk yönetimini geliştirerek, şirketlerin korunmasında etkili oluyor." açıklamasında bulundu.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Önemi

Çiftçi, KOBİ'lerin sigorta alımını artırdığını vurgulayarak, "KOBİ'ler, ekonomik belirsizliklere karşı yönetici sorumluluk sigortalarını bir risk yönetimi aracı olarak değerlendiriyor." dedi.

Yasal Riskler ve Örnekler

Yönetici sorumluluk sigortalarının önemini, Carillion ve Fyre Festival gibi olaylarla örneklendiren Çiftçi, yöneticilerin karşılaşabileceği hukuki sonuçları ve mali yükümlülükleri anlattı. Bu durumda olan şirketlerin profesyonel sorumluluklarını yerine getirmeleri için sigortalara ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Sonuç Olarak

Murat Çiftçi, "Yönetici sorumluluk sigortaları, şirketlerin operasyonel süreçlerini ve itibarlarını koruyarak, yöneticilere daha güvenli bir koşul sağlıyor." diyerek, sigortaların gelecekteki önemine dikkat çekti.