Yozgat'ta 927 Bin Onsluk Altın: Ahlatcı Holding'ten Açıklama

Ahlatcı Holding, Yozgat Sarıkaya'da 927 bin ons altın tespit edildiğini ve ilk üretimin 2027 başında başlayabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 21:02
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 21:02
Yozgat'ta 927 Bin Onsluk Altın: Ahlatcı Holding'ten Açıklama

Yozgat'ta 927 Bin Onsluk Altın: Ahlatcı Holding'ten Açıklama

Rezerv ve süreç hakkında detaylar

Yozgat'ta tespit edilen 927 bin onsluk altınla ilgili Ahlatcı Holding yetkilileri kapsamlı açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve beraberindeki heyetin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında rezerve dair bilgiler paylaşıldı.

Ahlatcı, Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’deki şirketi Tüprag Madencilik’ten Sarıkaya’daki yedi sahayı aldıklarını belirterek, şirketlerini kurduklarını ve ekipleriyle saha araştırmalarına başladıklarını söyledi. Devir sırasında kendilerine 250-300 bin ons civarında bir miktar söylendiğini, yapılan çalışmalarla sadece yedi sahanın birinde ve bir kısmında 927 bin ons altın tespit ettiklerini ifade etti. Sondaj yapmadıkları bazı bölümler bulunduğunu, sondajlarla rezervin artacağını düşündüklerini ve hedeflerinin 1 buçuk milyon onsa ulaşmak olduğunu belirtti.

Üretim planına ilişkin Ahlatcı, altın çıkarma çalışmalarında bin kişinin çalışacağını ve bu rezervin ekonomik değerinin 4 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Ahlatcı, her çıkarılan altının %71'inin devlete döneceğini, çalışmaların başladığını ve şu anda sahada 50 kişi ile sondajların sürdüğünü açıkladı. İlk altının 2027’nin başında alınmasının beklendiğini, hedeflerinin ise 3 buçuk milyon ons üretim olduğunu ifade etti. Ayrıca, tespit edilen 927 bin ons için belirtilen 4 milyar dolar tutarının yaklaşık 170 milyar Türk Lirası ettiği belirtildi.

YOZGAT’TA TESPİT EDİLEN 927 BİN ONSLUK ALTIN HAKKINDA AHLATCI HOLDİNG YETKİLİLERİ AÇIKLAMALARDA...

YOZGAT’TA TESPİT EDİLEN 927 BİN ONSLUK ALTIN HAKKINDA AHLATCI HOLDİNG YETKİLİLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.-

YOZGAT’TA TESPİT EDİLEN 927 BİN ONSLUK ALTIN HAKKINDA AHLATCI HOLDİNG YETKİLİLERİ AÇIKLAMALARDA...

İLGİLİ HABERLER

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun’un 4 Tarımsal Havzası Türkiye Yüzyılı’nın Üretim Gücüne Yön Veriyor
2
Altın Fiyatlarında Son Durum: Gram 3.394 Lira, Çeyrek Altın 5.660 Lira
3
Kâmil Koç, Dünya Şoförler Günü'nü Ankara'da Kaptanlarıyla Kutladı
4
Kars’ta şaşırtan denge: Merkez nüfus ~100 bin, araç sayısı 54.138
5
ETSO'dan Gençlere Kariyer Planlama Desteği
6
Ardahan ESOB 2026: İskender Alihaanoğlu Yeniden Başkan Adayı
7
CW Enerji, Kayseri'de 5560,87 kWp Gücünde GES Kurulumunu Tamamladı

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?