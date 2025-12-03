Yozgat'ta 927 Bin Onsluk Altın: Ahlatcı Holding'ten Açıklama

Rezerv ve süreç hakkında detaylar

Yozgat'ta tespit edilen 927 bin onsluk altınla ilgili Ahlatcı Holding yetkilileri kapsamlı açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve beraberindeki heyetin, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaretinin ardından yaptığı basın açıklamasında rezerve dair bilgiler paylaşıldı.

Ahlatcı, Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation’ın Türkiye’deki şirketi Tüprag Madencilik’ten Sarıkaya’daki yedi sahayı aldıklarını belirterek, şirketlerini kurduklarını ve ekipleriyle saha araştırmalarına başladıklarını söyledi. Devir sırasında kendilerine 250-300 bin ons civarında bir miktar söylendiğini, yapılan çalışmalarla sadece yedi sahanın birinde ve bir kısmında 927 bin ons altın tespit ettiklerini ifade etti. Sondaj yapmadıkları bazı bölümler bulunduğunu, sondajlarla rezervin artacağını düşündüklerini ve hedeflerinin 1 buçuk milyon onsa ulaşmak olduğunu belirtti.

Üretim planına ilişkin Ahlatcı, altın çıkarma çalışmalarında bin kişinin çalışacağını ve bu rezervin ekonomik değerinin 4 milyar dolar civarında olduğunu söyledi. Ahlatcı, her çıkarılan altının %71'inin devlete döneceğini, çalışmaların başladığını ve şu anda sahada 50 kişi ile sondajların sürdüğünü açıkladı. İlk altının 2027’nin başında alınmasının beklendiğini, hedeflerinin ise 3 buçuk milyon ons üretim olduğunu ifade etti. Ayrıca, tespit edilen 927 bin ons için belirtilen 4 milyar dolar tutarının yaklaşık 170 milyar Türk Lirası ettiği belirtildi.

YOZGAT’TA TESPİT EDİLEN 927 BİN ONSLUK ALTIN HAKKINDA AHLATCI HOLDİNG YETKİLİLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.-