Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yozgat'ta Bağrıbütün Kavunu Hasadı Devam Ediyor

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde coğrafi işaretli bağrıbütün kavunu hasadı başladı. Kavun, yer muzu olarak da biliniyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:41
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:04
Yozgat'ta Bağrıbütün Kavunu Hasadı Devam Ediyor

Yozgat'ta Coğrafi İşaretli "Bağrıbütün Kavunu" Hasadı Başladı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yerel halkın "yer muzu" olarak adlandırdığı, coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasat dönemine girdi. Taze kavunlar, temmuz ayının son haftasında toplanmaya başladı ve ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Çiftçiler Hasat Coşkusunu Paylaşıyor

Aydıncık'taki çiftçilerden Kadir Çevik, 5 dekar alanda ekim yaptığını belirterek, ürünlerini genellikle sipariş üzerine sattığını ifade etti. Çevik, "Ekiminin mart ve nisan aylarında, hasatının ise genellikle ağustos ayında yapıldığını" söyledi. Ayrıca, "Bağrıbütün, Aydıncık adına coğrafi işaret belgeli bir ürün. Sipariş üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir'e gönderiyorum. Yer muzu da denilen bir ürün, kavun ama tadı muza benziyor." ifadesinde bulundu.

Yöre İhtiyacına Göre Ekim Yapılıyor

Diğer bir çiftçi Adem Yılmaz ise, kavunların genellikle yöre halkı tarafından kendi ihtiyaçları için ekildiğini belirtti. Yılmaz, "Ticaret için ekim yapanlar da var, ben eş, dost ve akrabalarım için 2 dekar ektim, artarsa satıyoruz. Şekli kavuna benzese de içindeki lezzeti ve aroması muza benziyor; bu nedenle yer muzu ismini veriyoruz. Genellikle bu ürünü bilenler alıyor." dedi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret...

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret...

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret...

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret...

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret...

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret...

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret...

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

İLGİLİ HABERLER

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekliye Ağustos kıyağı: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!

Araç sahiplerini ilgilendiriyor! 2500 TL geri ödeme yıl sonuna kadar yapılıyor