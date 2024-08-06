Yozgat'ta Bağrıbütün Kavunu Hasadı Devam Ediyor

Yozgat'ta Coğrafi İşaretli "Bağrıbütün Kavunu" Hasadı Başladı

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yerel halkın "yer muzu" olarak adlandırdığı, coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasat dönemine girdi. Taze kavunlar, temmuz ayının son haftasında toplanmaya başladı ve ağustos ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Çiftçiler Hasat Coşkusunu Paylaşıyor

Aydıncık'taki çiftçilerden Kadir Çevik, 5 dekar alanda ekim yaptığını belirterek, ürünlerini genellikle sipariş üzerine sattığını ifade etti. Çevik, "Ekiminin mart ve nisan aylarında, hasatının ise genellikle ağustos ayında yapıldığını" söyledi. Ayrıca, "Bağrıbütün, Aydıncık adına coğrafi işaret belgeli bir ürün. Sipariş üzerine Ankara, İstanbul ve İzmir'e gönderiyorum. Yer muzu da denilen bir ürün, kavun ama tadı muza benziyor." ifadesinde bulundu.

Yöre İhtiyacına Göre Ekim Yapılıyor

Diğer bir çiftçi Adem Yılmaz ise, kavunların genellikle yöre halkı tarafından kendi ihtiyaçları için ekildiğini belirtti. Yılmaz, "Ticaret için ekim yapanlar da var, ben eş, dost ve akrabalarım için 2 dekar ektim, artarsa satıyoruz. Şekli kavuna benzese de içindeki lezzeti ve aroması muza benziyor; bu nedenle yer muzu ismini veriyoruz. Genellikle bu ürünü bilenler alıyor." dedi.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü coğrafi işaret tescilli "bağrıbütün kavunu" hasadına başlandı.