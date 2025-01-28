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Yük Mühendisliği Sektörü LESEXPO'da Buluşuyor

İstanbul'da düzenlenecek LESEXPO, yük mühendisliği hizmetleri ekosistemini üç kıtadan buluşturacak dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:22
Yük Mühendisliği Sektörü LESEXPO'da Buluşuyor

Yük Mühendisliği Sektörü LESEXPO’da Buluşuyor

Yük mühendisliği hizmetleri ekosisteminin en önemli etkinliklerinden biri olan LESEXPO, 7-14 Eylül tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Bu dev organizasyon, Avrupa, Asya ve Afrika’nın önde gelen temsilcilerini bir araya getirerek yük mühendisliği gerektiren kaldırma ve taşıma hizmetleri sektöründeki yenilikleri tanıtmayı hedefliyor.

YMB ile BTSO İşbirliği

Yük Mühendisleri Birliği (YMB) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) arasında imzalanan işbirliği protokolüyle organize edilen LESEXPO, vinç, makine, araç ve ekipman gibi yük mühendisliğine dair tüm unsurları kapsayacak. YMB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum, fuarın "dünyada kendi alanında ilk olacağını" belirterek, bu etkinliğin inşaat, enerji, denizcilik ve ağır sanayi gibi birçok sektörde yük mühendisliği hizmetlerinin önemini artıracağını ifade etti.

Fuarın Küresel Etkisi

Bu yıl ilk kez düzenlenecek LESEXPO'nun, 2027'den sonra Afrika ve Asya kıtasında da hayata geçirilmesi planlanıyor. Altunkum, fuarın üç kıtadan üretici, satıcı, kullanıcı ve tedarikçi gibi çeşitli paydaşları bir araya getireceğini dile getirirken, Türk şirketlerinin uluslararası standartlarını ortaya çıkararak dünya pazarlarına açılmalarına öncülük edeceğini de vurguladı.

Sektörel Gelişim ve İşbirliği

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ise, KFA Fuarcılık'ın bu organizasyonla Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Burkay, YMB ile yapılan işbirliğinin sektörün uluslararası pazardaki gücünü pekiştireceğini ve fuarın sektörel işbirliğini artırarak dünyanın referans etkinliği olacağını ifade etti. Sektördeki ihtiyaçların giderilmesi adına YMB ile birçok projeyi birlikte yürüteceklerini de sözlerine ekledi.

Yük mühendisliği ekosistemini bir araya getirecek "LESEXPO-Yük Mühendisliği Hizmetleri İçin...

Yük mühendisliği ekosistemini bir araya getirecek "LESEXPO-Yük Mühendisliği Hizmetleri İçin Avrupa-Asya-Afrika'nın Önde Gelen Ticaret Fuarı", 7-14 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek. Fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısına Yük Mühendisleri Birliği (YMB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum (sağda) ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay (solda) katıldı.

Yük mühendisliği ekosistemini bir araya getirecek "LESEXPO-Yük Mühendisliği Hizmetleri İçin...

Yük mühendisliği ekosistemini bir araya getirecek "LESEXPO-Yük Mühendisliği Hizmetleri İçin Avrupa-Asya-Afrika'nın Önde Gelen Ticaret Fuarı", 7-14 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek. Fuara ilişkin düzenlenen basın toplantısına Yük Mühendisleri Birliği (YMB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Altunkum (sağda) ile BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay (solda) katıldı.

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