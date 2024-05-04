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Yüksek limit var, faiz yok! İş Bankası faizsiz kredi musluğunu açtı

Nakit ihtiyacı olanlara müjde! İş Bankası uygun faizlerle kredi ödemesi yapıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 04.05.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 20:02
Yüksek limit var, faiz yok! İş Bankası faizsiz kredi musluğunu açtı

İş Bankası müşterilerine güzel haber! Uygun faiz oranları ve geri ödeme planlarıyla kredi ödemesi yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI UYGUN KREDİ KAMPANYASI

Merkez Bankası politika faiz oranları artırılmaya devam ederken bankaların kredi oranları da artış gösteriyor. Birçok bankada ihtiyaç kredisi oranları yüzde 5-6 oranlarına kadar yükseldi. Ancak faiz ödemek istemeyen müşteriler için de faizsiz kredi kampanyaları son hızıyla devam ediyor. İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi limitini 25 bin TL'ye kadar yükseltirken ihtiyaç kredisi faizleri yükseliyor.

iş bankası faizsiz kredi ödemesi

 İş Bankası 25 bin TL faizsiz kredi ödemesi üç ay vade ile müşterilere veriliyor. İş Bankası yanında diğer özel bankalar da müşterilerine faizsiz ödeme yapmaya devam ediyor. Garanti BBVA 20 bin TL faizsiz kredi ödemesini 6 ay; Denizbank 10 bin TL faizsiz krediyi 3 ay Albaraka 15 bin TL faizsiz krediyi 6 ay; Akbank 20 bin TL faizsiz krediyi 3 ay; Enpara 15 bin TL faizsiz krediyi 4 ay; QNB Finansbank 10 bin TL faizsiz krediyi 3 ay, 10 bin TL krediyi ise 6 ay vadeli olarak müşterilerine sunuyor. 

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