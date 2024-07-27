Yüksek Teknoloji Yatırım Programı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Açıklamaları

Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 milyar dolar değerindeki "HIT-30: Yüksek Teknoloji Yatırım Programı"na dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ekonomi İçin Seçici Destek

Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün duyurulan yüksek teknoloji destek programının ülke için hayırlı olmasını temenni etti. Yılmaz, "Bir yandan tek haneli enflasyon hedefine kararlı bir şekilde bağlı kalırken, diğer yandan nitelikli yatırımlara yönelik seçici destek programları ile katma değeri yüksek bir ekonomik yapı oluşturma çabamızı sürdürüyoruz," diye belirtti.

İstikrar ve Kalkınma

Programın üretim ve ihracatı artırarak cari açığı azaltma potansiyeli taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, "Bu ve benzeri programlar, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz istikrar ve kalkınma çalışmalarının somut yansımalarıdır," şeklinde konuştu.

Covid-19 Sonrası İyileşme Çabaları

Yılmaz, 2023-2024 döneminde depremden kaynaklanan harcamaların 2 trilyon Türk lirası düzeyinde olduğunu belirterek, "2025 yılından itibaren deprem bağlantılı harcamalarda azalma bekliyoruz. Aldığımız harcama ve gelir tedbirleri ile bütçe disiplinini koruyoruz," dedi. Bu mali alandaki iyileşmeyi, insan odaklı sürdürülebilir kalkınmaya yönlendireceklerini sözlerine ekledi.